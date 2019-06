Deputatul Catalin Radulescu sustine ca oamenii care sunt inscrisi de mult timp in partid, precum Codrin Stefanescu, Olguta Vasilescu, Catalin Radulescu, Serban Nicolae, Eugen Teodorovici, Liviu Plesoianu, Dorel Caprar, "din pacate. pentru unii sau pentru altii" sunt intelectuali si provin din tot felul de meserii, de genul vanzatori de carnati, tractoristi, soferi/



"Eu cred ca voi candida la Congres, asa cum cred ca vor candida multi dintre colegii si prietenii mei, dar vreau sa vad ce se intampla in continuare. Vad ca este o lupta pentru putere in PSD, noi nu am inteles nimic de fapt din votul de pe 26, dupa care cred ca grupul nostru de oameni intelectuali ne vom intalni si vom lua o decizie in interiorul partidului nostru, ca sa ne constituim ca si grup si sigur, sa ne anuntam candidaturile si cu sustinerile si pentru candidatura la presedintia partidului si ce va urma mai departe (...). Eu daca candidez, voi candida pentru functia de vicepresedinte.

In primul rand, partidul ar trebui sa se consulte cu absolut toata lumea si sa nu faca greseala pe care au inceput s-o faca unii dintre liderii partidului sau asa-numiti lideri, care incearca sa faca un fel de vanatoare de vrajitoare, ca s-o numesc asa si sa incerce sa indeparteze din functii sau sa limiteze accesul la functiile din partid unor oameni pe care dintr-o eroare ei considera ca au fost in echipa presedintelui Dragnea sau apropiati de presedintele Dragnea, ceea ce este o prostie. Oameni de exemplu ca Codrin Stefanescu, Olguta Vasilescu, Catalin Radulescu, Serban Nicolae, Eugen Teodorovici, Liviu Plesoianu, Dorel Caprar, noi nu am fost oamenii unui presedinte, noi suntem oameni vechi in PSD, din pacate pentru unii sau pentru altii suntem intelectuali, nu avem facultati facute nici la SRI, nici nu provenim din tot felul de meserii, de genul vanzatori de carnati, tractoristi, soferi si atunci incercarea de a se prelua puterea de anumiti indivizi din partid sau incercand sa se impuna in partid cred ca e o mare greseala", a spus Radulescu la RFI.