Fostul premier Adrian Nastase vorbeste despre necesitatea elaborarii unei legi pentru votul prin corespondenta, sustinand insa ca "nu trebuie sa mai acceptam nici jocuri politice pe seama timpului si nervilor celor din diaspora".



"Constitutia noastra face o diferenta clara intre referendumul consultativ si referendumul pentru revizuirea Constitutiei.

In cazul nostru, Presedintele Romaniei – care, de fapt, nu are drept de initiativa in ceea ce priveste revizuirea Constitutiei (art. 150 din Constitutie prevede:”Revizuirea Constitutiei poate fi initiata de Presdintele Romaniei LA PROPUNEREA GUVERNULUI…”) – incearca sa foloseasca referendumul consultativ pentru a determina un referendum de revizuire, punand presiune pe Parlament pentru a elabora o lege de revizuire care sa fie supusa la vot odata cu alegerile prezidentiale. Asta e o smecherie balcanica. Si o cheltuiala inutila – doua referndumuri pentru aceeasi finalitate.

Constitutia revizuita in 2003 era o constitutie pre-aderare. In 2014, o comisie speciala din Parlament a pregatit o revizuire ampla pentru o Constitutie post-aderare. Pentru ratiuni politice (detaliile le pot oferi Victor Ponta si Crin Antonescu), legea respectiva de revizuire nu a fost supusa aprobarii prin referendum. Din acest motiv, exista in continuare neclaritati, spre exemplu, pentru relatia Presedinte-Premier in regimul nostru semi-prezidential.

Daca se doreste un referendum de revizuire a Constitutiei, pentru intarirea institutiilor statului de drept si nu pentru aspecte ce tin de politica penala si care pot fi rezolvate in fiecare perioada prin reglementari infra-constitutionale, ar fi nevoie de o abordare mai ampla care sa cuprinda, spre exemplu, si reducerea mandatului presedintelui de la 5 la 4 ani. Ar fi nevoie de crearea unei comisii speciale in Parlament care sa elaboreze un proiect de lege de revizuire, folosind textele si experienta castigate in dezbaterile din 2014, precum si observatiile CCR si ale Comisiei de la Venetia.

Trebuie sa tragem insa si unele concluzii din ce s-a intamplat la recentele alegeri europarlamentare. A fost jenanta situatia in care s-au gasit numerosii romani din strainatate care nu au putut vota. Necesitatea unei reglementari rapide privind votul prin corespondenta este evidenta.

Pe de alta parte, faptul ca un alegator a trebuit sa petreaca in sectia de vot 6 minute in loc de 2 minute se datoreaza deciziei, cu obiective politice, adoptata de Presedintele Romaniei care a suprapus votului un referendum ce nu avea niciun fel de legatura cu alegerile europarlamentare din 26 mai. Daca nu ar fi existat acest referendum, ar fi putut sa voteze de trei ori mai multi romani din afara granitelor.

Ce concluzie tragem?

Desigur, necesitatea elaborarii unei legi pentru votul prin corespondenta dar nu trebuie sa mai acceptam nici jocuri politice pe seama timpului si nervilor celor din diaspora. Ar trebui ca alegerile viitoare (prezidentiale, locale, parlamentare) sa se desfasoare independent si nu in acelasi timp cu diverse referendumuri ce au finalitati politice partizane. O ordonanta de urgenta ar putea sa clarifice acest aspect. Si recomandarile Comisiei de la Venetia sunt in acelasi sens. Intr-adevar, decizia CCR nu interzice ca ele sa aiba loc in acelasi timp dar Guvernul poate sa decida asupra oportunitatii ca ele sa nu se mai suprapuna. Si o astfel de hotarare nu ar fi neconstitutionala", a scris Nastase pe blog.