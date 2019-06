Paul Stanescu a demisionat din functia de presedinte executiv al PSD, la doua saptamani dupa ce fusese numit in functie.



La aceasta ora, sedinta Comitetului Executiv al PSD este in desfasurare, liderii partidului urmand sa stabileasca data congresului la care va fi aleasa noua conducere a partidului.

In timp ce Viorica Dancila ar vrea un congres de urgenta, adica in aceasta luna, gruparea Stanescu-Firea sustine ca acest congres sa aiba loc in toamna, scrie Hotnews.ro.

Anuntul a fost facut in timpul Comitetului Executiv al PSD, iar Paul Stanescu nu si-a argumentat decizia. Hotararea vine dupa ce Paul Stanescu s-a declarat impotriva convocarii unui congres in care sa se aleaga o noua conducere a partidului pana dupa alegerile prezidentiale din aceasta toamna, informeaza Digi24.