Partidul Social Democrat are o conducere statutara, care nu este contestata de nimeni, iar social-democratii trebuie sa stranga randurile in fata motiunii de cenzura, "nu sa alerge dupa scaune", a declarat vineri presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, vicepresedinte al formatiunii.



"Este prioritar in primul rand pentru noi sa redresam echipa politica, sa venim cu un mesaj clar si un mesaj ferm pentru toti romanii ca am inteles greselile pe care le-am facut si nicidecum sa incepem sa ne concuram pentru alegeri, sa alergam dupa scaune. Un congres, din punctul meu de vedere, ar trebui sa aiba loc pentru modificarile la statut si pentru desemnarea candidatului pentru alegerile prezidentiale. Dar noi acum avem o conducere statutara, care nu e contestata de nimeni: Viorica Dancila - presedinte interimar, Paul Stanescu - presedinte executiv. Nu am auzit voci in partid care sa conteste aceasta conducere. Practic, nu este un gol de putere. In plus, ne confruntam cu o motiune de cenzura. In loc sa strangem randurile pentru a depasi cu bine motiunea de cenzura in Parlament, ce facem? Incepem iar sa o luam de la capat cu grupuri, grupulete si sa le dam satisfactie adversarilor nostri", a afirmat primarul general al Capitalei, inaintea sedintei Comitetului Executiv National al PSD, potrivit Agerpres.

Gabriela Firea a detaliat ca organizatia PSD Bucuresti s-a intrunit in doua sedinte in care s-a stabilit de comun acord "ca graba strica treaba".

"Si nu are niciun sens ca acum sa ne concentram pe organizarea unei conferinte de alegeri. Si am amanat alegerile pentru prima saptamana a lunii septembrie, iar in aceasta perioada vrem sa ne reorganizam, sa ne regrupam, sa aflam in totalitate, nu doar la nivel superficial, care au fost toate cauzele pentru care s-a inregistrat un scor atat de mic la alegerile europarlamentare si sa gasim solutii pentru iesirea din aceasta situatie, nu doar sa identificam motivele pentru care s-a ajuns la un astfel de scor - jumatate practic din scorul obtinut de PSD la alegerile parlamentare si la alegerile locale", a adaugat aceasta.