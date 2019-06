Ministrul de Interne, Carmen Dan, va participa la Consiliul Justitie si Afaceri Interne (JAI), convinsa fiind ca se va specula ca Romania nu a intrat in Schengen pentru ca ministerul pe care-l conduce nu a supus la vot subiectul.



"Astazi voi participa la ultimul Consiliu JAI sub presedintia romana si cum nu ne putem desprinde de realitatile din tara, ma astept ca in perioada viitoare sa se speculeze ca Romania nu a intrat in Schengen pentru ca ministerul condus de Carmen Dan nu a supus la vot subiectul in ultimul Consiliu JAI al Presedintiei noastre.

Carmen Dan: cateva clarificari

1. Un vot pentru extinderea spatiului Schengen prin aderarea Romaniei si Bulgariei se ia cu unanimitate de voturi in Consiliul JAI. Din pacate, acum nu exista aceasta unanimitate. Amintesc aici declaratia publica a Prim-ministrului olandez, care pe 9 mai, chiar la Summitul de la Sibiu, s-a pronuntat in fata jurnalistilor romani ca nu suntem pregatiti pentru aderare.

De asemenea, tot la Summitul de la Sibiu, unde s-a discutat despre viitorul UE, subiectul Schengen a lipsit de pe agenda, fiind astfel evident ca marile puteri europene nu sunt nici interesate si nici pregatite pentru o extindere a spatiului Schengen.

Presedintia Romaniei pe Justitie si Afaceri Interne a testat pozitia statelor membre referitoare la extinderea spatiului Schengen atat la Consiliul informal din Bucuresti, dar si in formatul COREPER (organismul politic in care ambasadorii statelor membre discuta subiectele care vor intra pe agenda Consiliului). 3 state nu sustin aderarea. Unul este Olanda.

2. In prezent, spatiul Schengen nu mai functioneaza in intregime. O explicatie este ca dupa valul de migratie si dupa actele teroriste din ultimii ani multe state europene sunt reticente fata de o extindere a spatiului. In plus, s-au introdus controale chiar si la frontierele interne, adica si-au anulat principalul beneficiu al calitatii de stat membru Schengen. Ca exemple sunt frontierele dintre Franta si Germania, Austria cu Germania, Suedia cu Danemarca, Italia cu Franta etc.

Un vot fortat in consiliu ar fi condus la un deznodamnat negativ

Fortarea unui vot in Consiliu in conditiile mai sus prezentate ar fi condus in mod evident la un deznodamant negativ si ar fi putut genera inchiderea procesului de aderare. Din acel moment s-ar fi putut cere Romaniei si Bulgariei sa reia intregul proces de evaluare, adica sa se piarda efectiv tot ce s-a castigat in ultimii ani.

Acest lucru a fost adus la cunostinta tuturor factorilor decidenti (presedintie, guvern, ministerul afacerilor externe, ministerul afacerilor europene) de catre Ambasada noastra de la Bruxelles.

Inchei postarea amintind ca Romania indeplineste toate conditiile tehnice pentru aderare, iar MAI actioneaza acum ca un membru de facto al spatiului Schengen, adica face controale la frontiera respectand aceleasi regulamente, are acces la baze de date si introduce in acestea semnalari, face schimb de informatii, participa la misiuni Frontex etc.

Decizia aderarii este exclusiv politica, iar rezolvarea nu poate fi decat rezultatul unor demersuri politice la toate nivelurile - Presedintie si Guvern", a scris Carmen Dan pe Facebook.