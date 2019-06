Presedintele Klaus Iohannis a salutat joi faptul ca la Summitul Initiativei celor Trei Mari din Slovenia au fost reconfirmate prioritatile care au fost fixate anul trecut la reuniunea de la Bucuresti, indicand faptul ca Romania, prin Eximbank, participa la fondul de investitii al Initiativei.





"Initiativa este o platforma care sprijina dezvoltarea economica a regiunii, sporind convergenta si coeziunea europeana si intarind relatiile transatlantice. Salut faptul ca in reuniunea de astazi aceste prioritati fixate la summitul de anul trecut de la Bucuresti au fost reconfirmate. In primul rand este o initiativa care incearca sa consolideze competitivitatea economiilor noastre prin maximizarea interconectivitatii regionale. Al doilea obiectiv vizeaza cresterea convergentei reale intre statele membre ale UE, contribuind astfel la consolidarea unitatii si coeziunii in cadrul Uniunii pentru a permite continuarea politicii de integrare europeana ca baza pentru consolidarea proiectului european. (...) In al treilea rand, Initiativa contribuie la consolidarea legaturilor transatlantice. Prezenta economica a SUA in regiune este un veritabil catalizator pentru cooperarea in zona, are valoare strategica, este o componenta esentiala a Parteneriatului transatlantic", a spus presedintele Iohannis, in conferinta de presa comuna cu omologii sai din Slovenia, Borut Pahor, Croatia, Kolinda Grabar-Kitarovic, Polonia, Andrzej Duda, si cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, organizata dupa Summitul Initiativei celor Trei Mari care a avut loc in Slovenia.

El a subliniat ca summitul si forumul de afaceri care au fost organizate anul trecut la Bucuresti au reprezentat "maturizarea politica si conceptuala" a Initiativei celor Trei Mari si "trecerea ei la dezvoltari pragmatice".

Iohannis: Aceste instrumente stabilite la Bucuresti functioneaza

Seful statului a amintit ca la acel moment au fost agreate instrumente importante in avansarea Initiativei, lista de proiecte prioritare de interconectare in domeniile transport, energie si digital, reteaua camerelor de comert din regiune si a fost initiata crearea fondului de investitii al Initiativei, scrie Agerpres.

"Astazi, am constatat cu satisfactie ca aceste instrumente stabilite la Bucuresti functioneaza. Astfel, raportul de etapa privind implementarea proiectelor de pe lista de la Bucuresti consemneaza progresele unui numar important dintre acestea. Forumul de afaceri al Initiativei continua sa reprezinte o componenta importanta a summiturilor noastre anuale. Prima reuniune a retelei camerelor de comert din regiune a fost organizata cu succes in marja forumului de afaceri de anul acesta, iar fondul de investitii al Initiativei a devenit operational. Salut faptul ca tara mea, prin Eximbank, este parte la acest efort si incurajez si ceilalti parteneri interesati sa se alature acestui demers", a spus Iohannis.

Presedintele a subliniat ca participarea consistenta din partea Eximbank la Fondul de investitii arata o implicare puternica a Romaniei in proiectele Initiativei.

Iohannis: Lucrurile incep sa se miste

"Raportul de progres arata ca lucrurile incep sa se miste si acesta este rezultatul cel mai important al acestui summit - sa constatam ca din faza de discutii politice, cum a fost la inceput, am trecut anul trecut, la Bucuresti, in faza de planificare, am intocmit o lista concreta de proiecte si anul acesta deja am intrat in faza pragmatica a acestei Initiative care incepe sa se contureze in diferite proiecte ce vor fi implementate", a afirmat seful statului, precizand ca proiectele nu sunt unele pe termen scurt si cu impact foarte local, ci proiecte care se dezvolta pe termen mai lung si cu un impact regional.

Klaus Iohannis a salutat interesul Germaniei, al Comisiei Europene, al institutiilor financiare europene pentru proiectele prioritare ale Initiativei celor Trei Mari.

"Rezultatele de astazi confirma validitatea obiectivelor asumate cu succes la summitul de la Bucuresti, a caror implementare a fost continuata de prezentul summit. Trebuie sa continuam aceasta maniera pragmatica de actiune pentru a veni cu solutii concrete pentru prosperitatea cetatenilor nostri", a conchis presedintele Klaus Iohannis.