Comisia de la Venetia solicita autoritatilor romane sa limiteze drastic utilizarea OUG-urilor care au scos in strada mii de magistrati, la inceputul acestui an.

"Cel mai ingrijorator, Guvernul continua sa promoveze modificari legislative prin ordonante de urgenta", atrag atentia expertii Comisiei de la Venetia. Textele juridice rezultate nu sunt clare. Aceasta practica slabeste controlul extern asupra Guvernului, contravine principiului separarii puterilor si perturba securitatea juridica. Comisia de la Venetia invita autoritatile romane sa limiteze drastic utilizarea OUG-urilor. In ceea ce priveste modificarile ulterioare aduse celor trei legi in domeniul justitiei, acestea ar trebui sa se faca printr-o procedura legislativa normala", se arata in documentul citat, potrivit Ziare.com.

Expertii arata ca motivele pentru infiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie, denumita si Sectia Speciala, cu o competenta definita vag, raman neclare.

Comisia de la Venetia precizeaza ca procurorii sefi din aceasta sectie au fost numiti in cadrul unui regim tranzitoriu care a eliminat de facto aripa procurorilor din cadrul Consiliului Suprem al Magistraturii (CSM) din procesul de luare a deciziilor, care nu este in acord cu conceptul institutional al CSM, privind separarea carierelor.

Comisia arata ca schimbarile facute in cadrul SS prin OUG sunt alarmante. Astfel, este probabil ca sectia sa primeasca (sau sa fi primit deja) cauze complexe si importante privind coruptia sau criminalitatea organizata.