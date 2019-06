Fostul sef al Fiscului, Gelu Diaconu, il critica pe ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, sustinand ca este "un fante intarziat care fumeaza trabuc in videoconferinte de fata cu sutele de oameni responsabili din teritoriu, o marioneta a tandemului penal Dragnea-Valcov".



"Hahalera de la Finante

De cand am intrat pe bancile scolii cu profil economic, mi l-am imaginat pe ministrul de finante ca fiind o persoana asupra caruia apasa raspunderi imense. Un om care vorbeste masurat si constient de consecintele vorbelor sale, care gandeste infinit mai mult decat vorbeste, care se imbraca si se comporta decent totdeauna si care are cunostinte profesionale cu mult peste media breslei.

De-a lungul a aproape 20 de ani de cariera am avut prilejul sa ma intersectez profesional ca subordonat cu vreo 12 ministri ai finantelor publice. Niciunul dintre acestia nu s-a apropiat de nivelul de incompetenta si penibilul lui Teodorovici.

Un narcisist care debiteaza bazaconii in public cu usurinta unei precupete de Obor, un fante intarziat care fumeaza trabuc in videoconferinte de fata cu sutele de oameni responsabili din teritoriu, o marioneta a tandemului penal Dragnea-Valcov, un "easy going" atent la interesele unora de prin cluburile de fite, un individ cu venituri legale mai mici decat ratele bancare pe care le plateste lunar, un sustinator al unor habarnisti sadea adusi de el in sistem, pe scurt o catastrofa vie a finantelor publice din Romania.

Ce va lasa in urma sa acest personaj in visteria tarii poate fi asemuit cu efectele unei viituri a incompetentei, a bunului plac si a lacomiei baronilor PSD.

Zilele trecute i-a trasat ca sarcina sefei ANAF ca anul viitor sa finalizeze procesul de informatizare al ANAF. Asta arata o data in plus ca omul nostru habar nu are pe ce lume traieste. Insa subconstientul lui lucreaza. Dupa tunul caselor de marcat, dupa pregatirile febrile de securizare cu tehnologie chinezeasca a frontierei UE, hahalera mai pregateste unul: parteneriatul public-privat in administrarea fiscala!!!

Doamna Dancila, daca pe Dragnea nu l-ati putut salva de la puscarie, salvati-l macar pe Orlando dandu-l afara!", a scris Gelu Stefan Diaconu pe Facebook.