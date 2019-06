Andrei Caramitru, membru USR, sustine ca votul electronic este ideal, expunand si cateva masuri simple care sa permita ca cei 3 milioane sa voteze usor.



"Despre votul la distanta sau electronic

Se discuta foarte mult pe tema asta. Si este foarte important: vreo 2 milioane de romani din diaspora nu pot vota, la care se adauga 1 milion de romani din tara care au domiciliu in alt loc decat unde traiesc (si nu pot vota la parlamentare si locale cu modelul actual). Pana nu se rezolva problema asta - PSD va ramane puternic (si opozitia va lua un scor mult mai mic decat in 26Mai la locale si parlamentare - doar din cauza blocarii dreptului la vot).

Votul electronic este ideal - USR a si depus un proiect in Parlament - insa implementarea sa cu toate sistemele care reduc riscul de frauda va dura mult timp si riscurile de interferenta exista si trebuie gandite foarte atent (de ex: vot electronic la sate capturat de baronii locali - risc enorm). In nici un caz nu este plauzibil sa avem asa ceva la anul.

Masuri pentru urmatoarele alegeri

Ce trebuie facut - pragmatic - pentru urmatoarele runde de alegeri? Cateva masuri simple care permit ca cei 3 milioane sa voteze usor:

1) sectii de votare in diaspora pe modelul votului turcilor din Germania. In orasele cu multi romani - inchiriate Sali de sport mari, cu 20+ sectii de vot inauntru (deci se mareste de 20 de ori viteza de vot). Simplu de facut

2) pentru cei din diaspora care stau in localitati unde nu se poate organiza o sectie de vot (pentru ca sunt prea putini romani) - vot postal. Te poti inscrie online pentru asta daca rezidenta ta este intr-un asemenea loc, si primesti plic cu buletinul pe care il trimiti prin posta la sectie. Probabil vorbim de 20-30% din voturile din diaspora, dispersate, deci foarte greu de fraudat in vreun fel

3) la votul la parlamentare si locale - pentru cei din Romania cu buletinul in alt loc: sa poata vota in orice sectie (nu la distanta / prin posta pentru ca riscul acum ar fi prea mare de interferenta a primarilor care pot merge din casa in casa sa completeze pentru oameni buletinele de vot inainte de a fi puse la posta) . E alegerea votantilor daca votul se contabilizeaza in locul in care voteaza sau in localitatea de domiciliu. Ca sa se contabilizeze in locul in care voteaza - simplificata foarte mult procedura (acum ai nevoie de viza de flotant etc - e prea complicat): de exemplu, ar fi suficient sa poti downloada o declaratie pe propria raspundere, unde scri unde e resedinta ta si/sau unde lucrezi si o dai la sectia de votare. Daca minti - amenda serioasa. Se fac dupa vot verificari. Daca votezi pentru o alta localitate - se foloseste un buletin comun unde apare doar numele partidelor , si cei din sectie adauga pe buletin UAT-ul unde trebuie contorizat. Nu e ideal dar rezolva 95% din problema.

Pentru (2) si (3) trebuie insa schimbata legea. Sau prin OUG sau prin Parlament. Este esential. Prin Parlament va fi greu. De asta eu prefer sa cada guvernul PSD si sa vina oricine altcineva care va da un OUG pe temele astea - ca preconditie pentru suportul parlamentar al USR de exemplu", a scris Andrei Caramitru pe Facebook.