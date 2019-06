USR va semna acordul propus de presedintele Iohannis pentru anularea modificarilor facute de PSD, ALDE si UDMR legislatiei din justitie.



"USR isi pastreaza consecventa din ultimii 3 ani de zile in care a luptat in Parlament si in strada pentru a impiedica subminarea independentei justitiei de catre coalitia toxica de la guvernare si va semna acordul propus de presedintele Iohannis. Justitia ramane in continuare prioritatea zero a tarii noastre, pentru a ne asigura ca Romania ramane pe parcursul european", a declarat presedintele USR Dan Barna.

"USR a depus deja in Parlament un proiect de lege care transpune recomandarile Comisiei de la Venetia in legile justitiei, iar daca exista un acord politic acesta poate fi adoptat in perioada imediat urmatoare astfel incat sistemul de justitie sa isi recapete stabilitatea, iar Romania sa isi recupereze credibilitatea in fata partenerilor externi.

USR sustine, de asemenea, o reforma constitutionala care sa cuprinda intrebarile de la referendumul pentru justitie al presedintelui Iohannis, dar si initiativa Fara penali in functii publice, care a fost semnata de peste un milion de cetateni. De altfel, USR militeaza pentru o reforma constitutionala mai ampla, care sa includa de exemplu depolitizarea CCR, o institutie cu rol fundamental in statul roman care si-a abandonat misiunea de a apara legea, sub presiunile PSD-ALDE", se arata intr-un comunicat al formatiunii.