Analistul politic Stelian Tanase sustine ca Rares Bogdan a inceput, la nici luna dupa intrarea la liberali, "canonada impotriva PNL, sa dezbine, sa-si afirme pretentiile la sefie, sa-l atace in mass-media pe Ludovic Orban".



"Un partid cu doi lideri, condus la doua manse, cu doua centre de decizie inseamna debandada, conflicte interne, haos. Principiul unicitatii puterii trebuie respectat cu strictete. PNL care a trecut prin atitea crize din cauza dezbinarilor in acesti 30 de ani ar trebui sa fie foarte circumspect cu un asemenea comportament si sa nu lase lucrurile sa degenereze. Membru PNL din 1990, Orban a trait din interior toate crizele si esecurile liberalilor si stie bine la ce situatie grava se poate ajunge. Rares Bogdan deja ameninta de capul lui cu excluderi si sanctiuni. Sa faca asa pentru ca este protejat de Iohannis? Acum mai nou pune conditii aiuritoare ca sa preia filiala Bucuresti in loc sa multumeasca pentru incredere si sa se simta onorat. In tot acest proces de inlocuire a liderilor de filiale care au obtinut rezultate proaste (procedura inevitabila si salutara) trebuie procedat pe baza statului PNL nu prin acte arbitrare fara nicio legatura cu statutul.

In urma cu o luna, invitat intr-un studio de televiziune, am fost intrebat ce cred despre noua achizitie a PNL, Rares Bogdan. Am spus ca este un trouble-maker, un neastimparat, ca va crea probleme mari in partid si ca la primul congres va fi contracandidatul lui Ludovic Orban la sefia PNL. Etc. Nu m-am asteptat totusi ca la nici luna dupa intrarea la liberali sa inceapa canonada impotriva PNL, sa dezbine, sa-si afirme pretentiile la sefie, sa-l atace in mass-media pe Orban. Nu neg dreptul nimanui de a avea opinii. Dar situatia are un efect negativ asupra electoratului propriu, care nu intelege nimic din aceste atacuri si s-ar putea sa dea votul altora. Mai exista oferte pe dreapta, amintesc. Venit din televiziune, RB nu face diferenta cu noul mediu in care a intrat. Aici succesul este mediat de disciplina tactica, de lucrul impreuna. Nu ai voie sa-ti arogi meritele unui partid intreg si sa crezi ca un discurs face cit travaliul a sute de mii de militanti. Vedetismul este in acest mediu anticamera esecului. Vezi cazul generalului Gabriel Oprea care si el s-a crezut zeu intr-o vreme – personaj de care RB este foarte apropiat. Vezi cazul Liviu Dragnea care prezinta simptome asemanatoare. Putina modestie nu ar strica. Intr-un partid trebuie sa si dai, nu numai sa iei.", a scris Stelian Tanase, pe blog.