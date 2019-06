Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu sustine ca pactul propus de presedintele Klaus Iohannis reprezinta "o deturnare a sensului referendumului".

"Reprezinta o deturnare a sensului referendumului. Ar fi fost normal ca sa ne aduca la cunostinta intentia de a propune un astfel de pact, pentru ca, trebuie sa remarc ca dupa cinci ani de zile in care presedintele nu a facut decat sa semene dezbinare, nu a facut niciun proiect consistent pentru Romania, acum, cu acest pact vrea sa incerce o miscare prin care desigur sa foloseasca acest instrument pentru realegerea lui ca presedinte. Daca m-am uitat bine si am inteles bine, parca ne-ar face chiar o propunere celor din coalitie, ALDE plus PSD, sa-l sustinem la alegerile prezidentiale. Cred ca este un pic cam mult sa-i dam domnului Iohannis posibilitatea sa fie si arbitru, si jucator, sa aiba si membrii echipei, si mingea. Nu se poate. E mult prea mult. Fiecare cred ca trebuie sa-si vada rolul si prerogativele pe care le are in baza Constitutiei.

Domnul Iohannis in loc sa vina de la Sibiu si sa ne arate ce inseamna comportamentul nemtesc, adica ein Mann, ein Wort - un om, un cuvant -, vrea sa ne invete pe noi, la Bucuresti, cum e cu smecheriile si e pacat. Eu cred ca Romania nu are nevoie de smecheri, are nevoie de oameni seriosi, care sa-si inteleaga rolul in societate, rolul atribuit de Constitutie. Un astfel de demers miroase de la distanta ca o capcana sau ca o jucarie, prin care presedintele sa incerce sa-si mai adauge o sansa in plus pentru realegere", a sustinut liderul ALDE, potrivit News.ro.