Dacian Ciolos precizeaza ca PLUS sustine pactul propus de presedintele Klaus Iohannis.

"Ne bucura propunerea presedintelui Iohannis in ceea ce priveste un acord national cu privire la justitie. Asa cum romanii au sustinut in mod constant, justitia trebuie sa fie independenta de politica. Prin urmare, PLUS sustine pe deplin punctele acordului propus.

Consideram insa ca exista inca 3 puncte care nu pot lipsi dintr-un astfel de acord:

1. Reforma Curtii Constitutionale a Romaniei

Arbitrul ultim al tuturor incercarilor PSD din ultimii doi ani de a modifica legislatia justitiei si codurile penale a fost CCR. Din pacate, politizarea acestei institutii, datorata in primul rand modului de desemnare a judecatorilor constitutionali, a inlaturat increderea romanilor in deciziile sale. Solicitam inceperea unei dezbateri cu privire la reforma instantei constitutionale, care sa aiba drept rezultat revizuirea dispozitiilor constitutionale actuale.

2. Fara penali in functii publice

Dincolo de discutii largi privitoare la integritatea functiei publice, Constitutia Romaniei trebuie sa prevada clar ca „Nu pot fi alesi in organele administratiei publice locale, in Camera Deputatilor, in Senat si in functia de presedinte al Romaniei cetatenii condamnati definitiv la pedepse privative de libertate pentru infractiuni savarsite cu intentie, pana la intervenirea unei situatii care inlatura consecintele condamnarii”. Este vointa a un milion de romani, iar politicienii trebuie sa o respecte si sa supuna referendumului revizuirea Constitutiei in acest sens.

3. Justitia din Romania si legislatia penala au nevoie de schimbari, dar acestea trebuie sa fie facute de catre profesionisti

Propunem organizarea de dezbateri publice privitoare la reforma legislatiei justitiei si legislatiei penale, la care sa participe deopotriva reprezentanti ai magistratilor, ai societatii civile si ai mediului universitar. Propunem ca aceste dezbateri sa aiba drept punct de plecare proiectul de lege pregatit de catre Ministerul Justitiei in 2016, dupa consultari realizate in marile centre universitare din tara.

Acordul pentru independenta justitiei poate reprezenta punctul de la care poate incepe reconstruirea Romaniei. Suntem gata sa sustinem acest acord si suntem gata sa reconstruim Romania.