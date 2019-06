Guvernatorul Mugur Isarescu sustine ca "in ultimii 3 ani am stricat tot ce facusem bun inainte din punct de vedere al deficitului extern."

"Este bine ca avem crestere economica, dar hai sa vedem cum o obtinem. Daca continuam cu aceasta tendinta, mai devreme sau mai tarziu trebuie sa facem o corectie si orice corectie costa si nu e placut, e dureros. De cate ori BNR a spus, apropo de largirea dezechilibrelor externe, ca ne ambitionam sa cream locuri de munca in strainatate? Pentru ca asta facem cand stimulam prea mult cererea, adica mai mult decat poate sa dea economia nationala", a declarat Isarescu.

Mugur Isarescu a criticat, de asemenea, instabilitatea legislativa, data de Ordonanta 114 si a spus ca "in ultimii 3 ani am stricat ceea ce facusem bun inainte".

"In ultimii 3 ani am stricat ceea ce facusem bun in anii anteriori din punct de vederea deficitului extern. Raportul de astazi incearca sa sugereze echilibrarea sustenabila a situatiei externe, prin doua componente esentiale. Prima, de natura fiscala care sa ne ajute sa atingem MTO-ul. A doua directie e accelerarea reformelor structurale. Acesta este fundamentul pe care se poate aseza o crestere economica sustenabila. Sustinem o crestere care sa nu se bazeze pe importuri, care nu face decat sa genereze locuri de munca in strainatate", a mai spus Isarescu citat de Hotnews, potrivit Realitatea.net.