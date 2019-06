Fostul presedinte Traian Basescu acuza ca oameni politici din CNSAS au distribuit documente din dosarul in care este acuzat de colaborare cu Securitatea, acestea aparand in presa in ziua in care la Parlamentul European se negociaza distribuirea functiilor de influenta politica.

"Colegiul CNSAS a intrat in politica! In timpul campaniei electorale, CNSAS a lansat acuzatiile de colaborare cu securitatea la adresa mea si a anuntat trimiterea dosarului la Curtea de Apel Bucuresti – sectia de contencios administrative si fiscal. Astazi, cand la Parlamentul European se negociaza distribuirea functiilor de influenta politica, televiziunile si presa scrisa sunt invadate cu documente care sa aduca in prim plan dezbaterea pe tema colaborarii mele cu securitatea. Am fost curios sa aflu care este sursa acestei distributii de documente si am constatat ca nicio copie nu a plecat de la Curtea de Apel Bucuresti. Si atunci ramane o singura sursa, oameni politici din Colegiul CNSAS care au avut la dispozitie toate documentele si care au incalcat legea distribuindu-le catre presa. Este prima data de la infiintarea CNSAS cand institutia se angajaza in batalia politica incercand sa stimuleze o campanile de presa si judecarea procesului la televizor si nu in instanta.

Pacat ca CNSAS se lanseaza in politica. Nu pentru asta a fost creat", a scris Traian Basescu pe Facebook.

