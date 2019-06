Fostul ministru al Justitiei Monica Macovei atrage atentia ca PSD nu-si poate schimba modul de a gandi, doar pentru ca Liviu Dragnea a intrat la inchisoare.

"Nu cred nimic de la PSD. Nu o sa mearga mai departe cu aceste modificari, pe care le-au facut si care din fericire nu au intrat in vigoare, in mare parte, unele au intrat in vigoare. Asta este un lucru bun, dar acesti politicieni PSD si ALDE sunt vechi, ii stim cu totii si stim ca nici ei nu se lasa si ca nu vor sa fie condamnati, anchetati, nu vor sa intre la inchisoare.

Acum este o lupta pentru putere, asta se intampla si se repozitioneaza si se refac foarte repede (...). Veniti acum si vreti sa va credem ca intr-adevar vreti binele Romaniei, cand pana acum ati stat asa si ati sustinut pe toate ecranele si tot timpul public si in Guvern, ca e bine cum a fost? Adica nu poti sa-ti schimbi modul de a gandi, numai pentru ca Dragnea a intrat la puscarie (...). Sper ca oamenii sa nu se lase pacaliti", a spus Monica Macovei la RFI, citata de Stiripesurse.ro.