Secretarul general al PNL, Robert Sighiartau a anuntat depunerea unor initiative legislative pentru eliminarea supraaccizei la carburanti si eliminarea supraimpozitarii contractelor de munca cu timp partial.

"Ne tinem din cuvant: am inceput actiunea pentru schimbarea in bine!

Am depus, impreuna cu colegi parlamentari PNL, propunerea legislativa care vizeaza eliminarea supraimpozitarii contractelor de munca cu timp partial precum si eliminarea supraaccizei la carburanti. Ne vom lupta in comisii si in plen pentru reusita acestui proiect reparatoriu si benefic pentru locurile de munca, nivelul de trai si economie. Ii chemam alaturi de noi pe toti parlamentarii Opozitiei, pe cei de la UDMR si din grupul minoritatilor nationale. Ii chemam sa voteze propunerea noastra legislativa chiar si pe cei din PSD si ALDE care realizeaza, in al treisprezecelea ceas, cat de mult rau au facut aceste masuri luate de guvernele PSD-ALDE inclusiv alegatorilor care i-au trimis in Parlament.

Semnalul schimbarii in bine a fost dat. Hai ca se poate!", a scris Robert Sighiartau pe Facebook.