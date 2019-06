Presedintele USR, Dan Barna, a reactionat dupa ce a aparut o fotografie in care aparea alaturi de liderul Pro Romania, Victor Ponta, la Bruxelles.



"Foarte frumoasa poza cu mine si cu Ponta, dar cred ca are nevoie si de un context mai clar pentru a nu mai genera titluri fake news. Sunt zilele astea la Bruxelles pentru discutiile pe marginea formarii noului grup En Marche - ALDE - USR PLUS. M-am intalnit cu Victor Ponta care era si el aici si am avut o discutie 15 minute in care i-am cerut sa sustina motiunea de cenzura si Pro Romania sa il sustina pe Peter Eckstein Kovacs ca Avocat al Poporului.

Da, am discutat despre aceste subiecte pentru ca sunt doua teme pentru care avem nevoie de toate voturile si este normal sa vorbim intre noi. Nu am negociat, nu am facut si desfacut guverne, nu am vandut pielea ursului din padure. I-am spus ca e de dorit ca pozitia anti PSD pe care o declara public sa fie urmata si de niste fapte (si voturi) concrete. A fost o discutie fireasca, una care ar fi trebuit sa se desfasoare in Parlament, dar pentru ca eram amandoi aici, a avut loc la Bruxelles. Cam atat de pe frontul de Vest", a scris Barna pe Facebook.