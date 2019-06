Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri ca social-democratii au propus la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis formarea unui grup de lucru la nivelul Parlamentului pentru revizuirea Constitutiei, punctand ca nu sustine organizarea referendumului pentru revizuirea Legii fundamentale concomitent cu un alt scrutin.





"Am reiterat pozitia PSD, si anume ca rezultatul votului este foarte important, ca dincolo de declaratii este important sa dam dovada de actiune pentru a pune in practica cat mai repede rezultatele acestui referendum consultativ. Avand in vedere ca referendumul este unul consultativ, trebuie sa trecem la lucruri concrete. De aceea, am propus domnului presedinte Iohannis formarea unui grup la nivel de Parlament, condus de presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, care sa discute cu toate partidele politice, pentru ca este nevoie de consens, avem nevoie de doua treimi pentru a putea pune in practica aceste obiective si sa facem operational cat mai repede acest grup, sa facem primii pasi, astfel incat aceasta revizuire a Constitutiei sa fie pusa in practica cat mai repede. Ne dorim in acelasi timp ca referendumul sa nu se suprapuna peste alegeri, avand in vedere ca acest lucru incalca recomandarile Comisiei de la Venetia", a spus Dancila dupa consultarile delegatiei PSD cu presedintele Klaus Iohannis.

Dancila a mentionat ca Marcel Ciolacu va incepe chiar de joi formarea grupului. Ea a explicat si motivele pentru care sustine implementarea rezultatelor referendumului, desi nu a votat la consultarea populara din 26 mai, scrie Agerpres.

"Va reamintesc ca prima data am spus ca voi vota la referendum. Dupa declaratiile domnului presedinte, cu un atac la Guvern si legarea referendumului de proasta guvernare, am spus ca nu vreau sa politizez referendumul si ca nu voi vota. Am vazut votul si pentru mine este important ce vor cetatenii, ce vor romanii. Pentru ca am avut o participare mare la referendum, pentru ca romanii isi doresc acest lucru, este normal sa ascultam de vointa lor", a precizat Dancila.

Prim-ministrul a opinat ca o revizuire extinsa a Constitutiei poate fi discutata, de asemenea, in cadrul grupului de lucru care va fi alcatuit.

"Cred ca pentru a fi o revizuire a Constitutiei extinsa - si nu spun ca acest lucru nu ar fi bun sau ar fi bun - trebuie facuta o analiza. Trebuie acest consens, pentru ca daca nu avem aceste doua treimi bineinteles ca nu putem sa vorbim despre o revizuire a Constitutiei extinsa. Dar poate ar fi bine ca alaturi de cele doua obiective mentionate la referendum sa avem in vedere si alte lucruri, dar acest lucru presupune din nou dialog, discutii, asezarea la masa si sa vedem ce e bine sa modificam, ce sustinere avem pentru fiecare modificare si cred ca acest lucru se poate realiza in cadrul discutiilor in grupul de lucru pe care il vom forma", a mentionat Dancila.