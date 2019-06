Siegfried Muresan a fost ales, miercuri, vicepresedinte al Grupului Partidului Popular European (PPE) din Parlamentul European.





Europarlamentarul a obtinut votul a 141 de colegi din 158 de voturi valabil exprimate. Grupul PPE este cel mai mare grup politic din Parlamentul European, cu un numar total de 179 europarlamentari.

"Acest vot dat de europarlamentarii PPE reprezinta si un vot de incredere pentru Romania.

Grupul PPE a fost cel mai mare grup inainte de alegerile europarlamentare, am castigat alegerile si suntem in continuare principala forta politica a Uniunii Europene. Grupul PPE este singura forta politica ce poate asigura stabilitate la nivelul Uniunii si care are solutii la problemele oamenilor.

Ce imi propun din aceasta pozitie:

Imi propun o Uniune Europeana care sa rezolve problemele oamenilor, care sa livreze ceea ce asteapta oamenii de la ea.

Voi continua sa lupt pentru a aduce in Europa mai multa siguranta si mai multe locuri de munca.

Voi sustine o Uniune Europeana mai aproape de oameni, o Uniune in care vocea romanilor si a tuturor cetatenilor europeni sa se auda cat mai bine.

Voi lucra impreuna cu toti europarlamentarii din Grupul PPE pentru a indeplini aceste obiective.

Noi, Partidul National Liberal, am castigat alegerile europarlamentare in Romania. Familia noastra politica, PPE, a castigat alegerile la nivel european. Noi, delegatia romana in PPE, am ajuns a treia cea mai mare delegatie din grup. Suntem o delegatie mare intr-un grup mare. Aceste lucruri reprezinta o garantie ca vom putea obtine beneficii concrete pentru Romania la nivel european", a scris Siegfried Muresan pe Facebook.