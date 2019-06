Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, afirma ca faptul ca PSD a tinut in functie un om pana a plecat in catuse de acolo este o chestiune mult mai grava decat inteleg multi din partid si ca dupa plecarea lui Dragnea a fost o schimbare.



"Cu cat mai repede se face un congres cu atat mai bine, pentru ca e nevoie de o conducere legitima a partidului. (...) Putem sa facem si 30 de congrese, unul in fiecare zi, dar se poate ca in acelasi congres sa se modifice statutul si sa se candideze pe statutul aprobat. La inceputul congresului modifici statutul, te-ai asigurat ca este de acord congresul cu noua varianta propusa de statut, apoi candidezi pe noul statut. Nu e nicio problema, s-a facut si functioneaza, e o chestie de partid.

Am un regret ca a trebuit sa vina altii sa ne faca curatenie, adica sa scapam de personaj. Nu are cum sa fie la fel, ceva cat de cat apropiat de nivelul de ticalosie pe care il intruchipa acel personaj, acel individ este greu. Faptul ca PSD a tinut in functie un om pana a plecat in catuse de acolo e o chestiune mult mai grava decat inteleg multi din interiorul partidului. O schimbare in mod evident s-a intamplat, pur si simplu absenta acestui individ este un mare plus, dar este total insuficient daca nu si aratam ca ce a ramas este diferit si ca directia este alta", a declarat Robert Negoita, potrivit Hotnews.ro.