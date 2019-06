Mesajul PSD este ca intr-adevar este importanta implementarea a ceea ce s-a decis la referendumul din 26 mai, a declarat Victor Negrescu, consilier onorific al premierului, precizand ca social-democratii isi doresc o discutie mai larga si rapida despre ce inseamna reforma Constitutiei.



"Pe agenda Biroului Permanent National avem o discutie despre discutiile care vor avea loc la Cotroceni. In momentul de fata, mesajul PSD este ca, intr-adevar, consideram ca este important sa implementam ceea ce s-a decis la referendum. Dorim o discutie mai larga despre ce inseamna reforma Constitutiei, dar una rapida. Credem, de asemenea, ca PSD poate sa contribuie intr-o maniera constructiva la aceasta dezbatere, avem o delegatia deja gandita care va merge acolo cu acest mesaj constructiv. De fapt, acest mesaj constructiv a fost comunicat de catre liderii partidului in ultima perioada, inclusiv mesaj proeuropean, si eu cred ca in perioada urmatoare, inclusiv in Comitetul Executiv National de vineri, urmeaza sa discutam foarte mult despre etapele urmatoare la nivelul partidului, aceasta idee de reconstructie, poate de refondare a PSD", a spus Victor Negrescu, miercuri, inainte de sedinta BPN al PSD, potrivit Agerpres.

Negrescu: Urmeaza sa aiba loc o discutie despre Congresul PSD

"Sunt mai multe idei. Ideea pe care eu personal o sustin este sa avem un congres in perioada urmatoare, poate chiar in toamna, despre recladirea ideologica a PSD si lansarea candidaturii si a candidatului pentru alegerile prezidentiale, urmand ca ulterior sa avem, poate dupa alegerile prezidentiale, un congres in care sa decidam cine va conduce partidul mai departe. Cred ca trebuie sa profitam de aceste momente pentru a aduce in fata, de ce nu, poate din reprezentantii nostri din Parlament, sa aducem in fata si oameni tineri care sa arate ca PSD este un partid al tuturor generatiilor si sper ca in perioada urmatoare sa vedem acesti noi oameni, noi colegi, care sa vina in fata si sa-si prezinte opiniile", a mentionat Negrescu.

In opinia sa, subiectul Justitie trebuie sa fie unul care sa fie discutat la nivelul Parlamentului printr-o larga consultare si in acord cu Legea fundamentala si prevederile europene.

Negrescu a punctat ca relatia cu socialistii europeni este extrem de importanta

"PSD este membru al PES, reprezentantii nostri din Parlamentul European, sper ca toti, vor fi membri ai grupului social-democrat din Parlamentul European, ne asumam aceasta identitate, si eu cred ca in iunie, la reuniunea care va avea loc la Bruxelles, se va lua o decizie ferma, ca PSD este sustinut in aceasta privinta", a mai aratat Negrescu.