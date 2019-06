Norica Nicolai este de parere ca aceste consultari declarate de presedintle Klaus Iohannis ca urmare a validarii referendumului din 26 mai "nu fac decat sa confirme faptul ca aceasta institutie a referendumului nu are decat un rol formal, electoral, iar vointa poporului nu conteaza decat atunci cand convine unor lideri politic".



"Din pacate, o problema de sanatate ma tine departe in aceasta perioada de viata publica. Sigurul lucru bun este ca pot urmari cu detasare ceea ce se intampla pe scena politica din Romania.

Consultarile declansate de presedinte ca urmare a validarii referendumului din 26 mai nu fac decat sa imi confirme faptul ca aceasta institutie a referendumului nu are decat un rol formal, electoral, iar vointa poporului nu conteaza decat atunci cand convine unor lideri politici.

Este momentul, daca tot suntem obligati sa incepem o procedura de revizuire a Constitutiei, sa validam si vointa electoratului exprimata in referendumul din 2009 pentru trecerea la parlament unicameral si reducerea numarului de parlamentari.

In plus, cred ca domnul Iohannis trebuie sa isi puna in aplicare una din promisiunile politice cu care a castigat mandatul de presedinte: rezolvarea problemei imunitatii, prezidentiale. Deci, sa reglementam cui, cand si cum se ridica imunitatea decidentilor politici.

Despre marele proiect national „Romania Educata”, se pare ca si acesta s-a uitat, pentru ca educatia este si ea un etern subiect pentru a castiga voturi si deloc un proiect de tara.

In rest, in ceea ce priveste toti micii functionari care primesc 20 de lei mita, pentru cei care eventual primesc o floare, societatea va fi „ferma”.

Fac un ultim apel pentru cei care aparent decid in aceasta tara: nu vreti sa stiti cati suntem in realitate in tara si in afara ei? Nu vreti sa validati macar recensamantul din 2011? Ca sa nu ne mai inghesuim la cozi inutile atunci cand vrem sa votam", a scris Norica Nicolai pe Facebook.