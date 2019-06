ALDE are rezerve "foarte serioase" in privinta extinderii dreptului de a ataca la Curtea Constitutionala ordonantele emise de Guvern, deoarece acest lucru ar avea ca rezultat un Executiv "extrem de slabit", a declarat, miercuri, presedintele partidului, Calin Popescu-Tariceanu.





"I-am spus (presedintelui - n.r.) ca suntem de acord cu interzicerea amnistierii si gratierii faptelor de coruptie, element care a constituit prima intrebare la referendum. In privinta celei de a doua intrebari, privind interzicerea adoptarii prin ordonanta de modificari in ceea ce priveste pedepsele si infractiunile, precum si reforma Justitiei, i-am spus ca si aici suntem de acord. I-am explicat ca avem rezerve foarte serioase in privinta extinderii dreptului de a ataca la Curtea Constitutionala ordonantele emise de Guvern. Dintr-un motiv simplu - (...) ceea ce ar rezulta ar fi un Guvern extrem de slabit, care nu ar mai putea sa exercite functia de legislativ delegat de catre Parlament si, evident, si mai grav, transformam si mai mult Curtea Constitutionala intr-un arbitru politic. I-am explicat presedintelui ca la referendum noi nu am fost impotriva intrebarilor, ci a modalitatii in care s-a organizat referendumul, simultan cu tinerea alegerilor pentru Parlamentul European. Deci, nu impotriva temelor", a precizat Tariceanu, la finalul consultarilor delegatiei ALDE cu presedintele Klaus Iohannis.

El a afirmat ca referendumul pentru aprobarea modificarilor ar trebui sa aiba loc imediat dupa ce Parlamentul le va adopta, aratand ca este impotriva organizarii consultarii odata cu un alt scrutin.

"In ceea ce priveste organizarea procedurilor care urmeaza acestor consultari in Parlament, vor trebui dezbatute care sunt modificarile ce urmeaza a fi adoptate. Atentie! Nu toate solutiile la intrebarile de referendum necesita o legiferare de rang constitutional, ele pot fi modificate si prin legi. Daca unele din ele vor necesita o solutionare constitutionala, atunci ele vor trebui adoptate dupa regula constitutionala cu cate trei patrimi in fiecare Camera, urmata de un referendum. Un referendum, care asa cum a spus domnul presedinte, trebuie organizat imediat dupa ce Parlamentul rezolva aceasta problema, nu cu ocazia altui rand de alegeri, pentru ca nu vrem sa se inteleaga ca aceasta smecherie care a functionat o data o mai trecem cu vederea. Nu vrem sa folosim iarasi referendumul pentru distorsionarea rezultatului alegerilor", a spus Tariceanu.

Liderul ALDE a mentionat ca la referendum au votat impotriva 1 milion de oameni. "Sunt 2.500.000 de cetateni romani cu drept de vot care au dezavuat referendumul fie printr-un vot clar impotriva, fie neparticipand la referendum. Acestor cetateni, precum si tuturor cetatenilor din Romania, vreau sa le transmit urmatorul mesaj din partea noastra: problemele cu care se confrunta Justitia din Romania, ascultarea pe scara larga a telefoanelor, protocoalele secrete dintre servicii, Procuratura, Inalta Curte, CSM, abuzurile din Justitie ale procurorilor deja celebre, presiunile facute de procurori asupra judecatorilor, aceste probleme raman in continuare. Ele nu s-au rezolvat prin aprobarea referendumului cu majoritate, ele vor trebui in continuare sa fie rezolvate", a completat Calin Popescu-Tariceanu.

El a aratat ca subiectul motiunii de cenzura nu a fost atins la discutiile cu presedintele Iohannis, scrie Agerpres.

"Cel putin cu noi acest subiect nu poate fi discutat, (...) pentru ca discutarea cu presedintele despre motiunea de cenzura ar reprezenta o grava incalcare a prerogativelor domniei sale constitutionale", a afirmat Tariceanu.

Despre momentul de la inceputul consultarilor, el a sustinut ca stie bine regulile de protocol. "Nu am de ce sa stau in picioare pana soseste presedintele. Cand a sosit presedintele m-am ridicat si am salutat asa cum este politicos si protocolar. Cunosc bine regulile de protocol", a explicat liderul ALDE.