Liberalul Florin Citu sustine ca Mirela Calugareanu, noul presedinte ANAF, "are tata, pe Dragnea, si mama, pe Valcov", reprosandu-i ministrului Finantelor Eugen Teodorovici ca "a pus sef la ANAF persoana care a avut cele mai slabe performante din ANAF".



"Orlando, cere-te afara!

S-au intors faraonii la finante.

Eugen Teodorivici penibil din nou. Cum altfel?

Acum cateva luni ne prezenta o specialista in finante de la Slatina pe care o alesese el, cu manuta lui, din opt persoane ca sa fie sefa la ANAF.

Ministrul de Finante al Romaniei, asa cum se recomanda el, garanta pentru profesionalismul acestei femei care pierduse cinci examene de intrare in ANAF.

A dat-o afara la cateva zile dupa ce ne-a parasit Liviu. Orlando crede ca si-a recapatat libertatea.

Te-ai inselat. Te-a facut Dragnea si din puscarie.

Un politician spunea “Cand Dumnezeu vrea sa-si bata joc de cineva ii ia mintile”.

Sa-ti explic tie si romanilor cum ti-ai luat teapa.

Cand garantezi, din nou, pentru un sef ANAF si spui despre el ca “nu are mama si nu are tatat” rade tot ANAF-ul de tine la cat esti fraier.

Doamna Calugareanu are tata, pe Dragnea, si mama, pe Valcov.

Tu vad ca ai uitat, dar Romanii TREBUIE SA STIE ca aceasta doamna este artizanul, la comanda lui Dragnea, al controalelor la RISE Project si Hotnews.

Ea facea aceste abuzuri in timp ce tu te hlizeai pe la comisia de buget finante din Senat.

Iti mai aduc aminte ca eu si Ludovic Orban i-am cerut demisia pentru formularul 600 inventat de aceasta doamna.

Acest formular este creatia diabolica a doamnei Calugareanu pe cand era sefa in ANAF la colectari. Poate nu stiai dar cu asta se ocupa de 8 ani de zile in ANAF.

Si inca ceva ce nu trebuie sa ignori. Conform Eurostat sub conducerea acestei “specialiste” directia de colectare din ANAF a fost pe ultimul loc in Europa in ultimii 8 anii. Adica prostii Europei.

Si acum cireasa de pe tort. Respectiva doamna, super “profesionista”, este din 2017 in consiliul de administratie al CEC Bank. Banca aia care nu are bani de taxa, taxa pe care tot tu ai introdus-o. Si pentru care vrei sa mai dai si un miliarde de lei de la buget ca sa nu intre faliment.

Din respect pentru romanii care muncesc cinstit nu vreau sa pun aici veniturile incasate din 2017 de la CEC doar ca sa puna banca pe butuci.

Recapitulez ca tu intelegi mai greu, Orlando.

Ai pus sef la ANAF persoana care a avut cele mai slabe performante din ANAF. Pentru ca tu nu ai habar nici de finante si nici de fiscalitate, iar cei din ANAF rad de se cocoseaza de tine, nu trebuie acum sa-i ameninti ca-i restructurezi si ii dai afara cu miile.

Mai incearca o excursie la Varadero. Te lasa rusii sa mergi si in concediu sau doar in interes de serviciu?

#RomaniaFaraPSDsiALDE

P.S. Orlando, asculta ce spun eu. Ea iti ia locul", a scris Citu pe Facebook.