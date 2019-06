Andrei Caramitru, membru USR, sustine ca de la alegeri pana la momentul actual a primit "un val de multumiri, dar si un val de ura si de frica">



"De la alegeri pana acum - am primit un val de multumiri, dar si un val de ura si de frica.

Pe de o parte - zeci de oameni m-au sunat sau m-au oprit pe strada sa imi multumeasca pentru implicare. De la soferi sau muncitori in constructii pana la profesori universitari si sefi de mari corporatii. Nici nu stiti cat de mult m-au impresionat si cat de mult m-au motivat pentru viitor. Le multumesc tuturor din suflet.

Pe de alta parte - am simtit un val de ura. Zeci de mesaje violente primite pe Facebook, atacuri din partea zonelor intunecate ale societatii (care militeaza pentru izolare si intoarcere undeva in anii negri) si din partea unor factiuni radicale din celelalte partide de opozitie (care sper vor fi 'reformate' prin excludere). Un penal cu acte in regula (mare sef acum cativa ani la stat, arestat si condamnat in prima instanta) a venit peste mine si familia mea intr-un restaurant si m-a agresat verbal cu o ura in ochi greu de imaginat, inainte sa urce in Porsche-ul lui si sa isi astepte condamnarea finala. In aceeasi zi, un 'mogul' de presa care statea la masa cu creatia lui - un candidat 'independent' hiper-nationalist (pe care nu l-a votat nimeni) - mai ca nu s-a sufocat de furie cand am intrat si noi in acelasi locatie. Dan Andronic, ingrozit, scrie intru-un delir manipulativ ca Barna e noul Lenin, Ciolos e noul Molotov si eu sunt noul Beria.

Exista si multa frica - oameni chiar apropiati si bine intentionati ma suna zilnic sa ma roage ca nu cumva sa 'suparam' prea mult sistemul, sa fim obedienti, sa nu schimbam prea mult lucrurile, sa 'colaboram'. Pentru ca 'e mai bine asa', 'e riscant altfel'.

Le spun tuturor - nu ne e deloc frica, schimbarea a inceput si se va intampla. Sa nu va fie frica nici voua. Va fi o schimbare buna pentru toti si echilibrata, spre modernitate. Singurii afectati vor fi penalii si hotii, care vor plati", a scris Andrei Caramitru pe Facebook.