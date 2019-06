Rares Bogdan a declarat, marti seara, la Romania TV, ca PNL nu va taia pensiile speciale daca ajunge la putere, ci le va impozita dupa modelul olandez sau francez cu 80%. Aceasta declaratie vine dupa ce, in urma cu o saptamana, anuntase ca PNL va taia pensiile speciale.



"Noi vom da facilitati, vom da facilitati firmelor care investesc in Romania. Nu vom taia pensiile speciale, ci le vom impozita dupa modelul francez sau olandez cu 80% si nu intram sub incidenta CCR. Eu insist si o spun raspicat ca nu e posibil sa fie pensionari mai pensionari decat ceilalti. Trebuie sa primesti pensia dupa cum ai contribuit. Sunt peste doua milioane de pensii sub 800 de lei. Noi nu taiem nimic, noi dam.", a precizat Rares Bogdan, potrivit Stiripesurse.ro.

Criticat de Ludovic Orban pentru ca l-a atacat din cauza declaratiilor despre impozitarea salariilor din IT, Bogdan i-a transmis sefului sau ca stie ce este disciplina de partid si i-a anuntat pe cei din opozitie ca PNL are premier.

"Nu il sustin pe domnul Tudose, noi avem premier, pe Ludovic Orban. El trebuie sa isi ceara scuze lui Shinzo Abe. Premierul japonez a venit insotit de 200 de oameni de afaceri. Eu nu o sa uit. L-a trimis pe Shinzo Abe la Muzeul satului. Motiunea de cenzura o sa fie depusa saptamana viitoare.

Eu sunt un om mult mai disciplinat decat se crede. Mi-am asumat cand am intrat in partid. Cand se ia o decizie, voi sustine decizia partidului", a spus Rares Bogdan.