In urma consultarilor delegatiei UDMR cu presedintele Klaus Iohannis de la Cotroceni, Kelemen Hunor a mentionat ca parlamentarii UDMR sunt pregatiti pentru a sustine o motiune de cenzura.



"O motiune de cenzura este binevenita oricand, in fiecare sesiune parlamentara. Nu neg ca noi am avut discutii cu PNL si USR in aceste zile. Am facut matematica cu ei. Nu exista 233 de voturi nici cu noi, dar acest lucru nu trebuie sa conteze, pana la urma motiunea de cenzura este un instrument constitutional de a controla Guvernul si de a da jos Guvernul. Aseara, cand am stat si am calculat, majoritate nu exista. (...)

Cand va exista un text, asa mi-au promis colegii din PNL, trimit textul si la noi, si la USR, noi probabil ca vom avea propunere de text in continuarea textului propus de ei. Trebuie vazut daca ei vor accepta sau nu si in functie de aceasta discutie se poate merge mai departe. Suntem pregatiti pentru a sustine o motiune de cenzura. Nu avem o problema", a declarat Kelemen Hunor, citat de hotnews.ro.