"(...) Am avut alegerile pentru Parlamentul European si referendumul pe tema justitiei pe care l-am convocat in Romania si, daca pot sa spun asa, pe care l-am castigat impreuna cu romanii.

Concluzia, dupa scrutinul din 26 mai, este una foarte simpla si doresc sa o impartasesc si cu dumneavoastra: romanii au spus ferm ca isi doresc un parcurs european pentru Romania, in ciuda incercarilor esuate de a slabi increderea cetatenilor in proiectul european.

Romanii au dovedit, prin vot, ca orice schimbare incepe de la o aspiratie si de la intelegerea modului in care functioneaza lumea de astazi.

Romanii au transmis un mesaj clar, un mesaj proeuropean, au hotarat ca locul Romaniei este, fara indoiala, in Uniunea Europeana, in randul statelor care sustin si cred in proiectul european, si, pe scurt, au demonstrat ca isi doresc sa se implice activ in apararea statului de drept.

Este un semn clar ca spiritul civic a devenit si mai prezent, lucru care nu poate fi decat in beneficiul societatii romanesti si care demonstreaza forta ei de regenerare.

In Romania, ca si in alte state ale Uniunii Europene, cetatenii au respins discursul antieuropean.

Prin aceste alegeri, majoritatea cetatenilor statelor membre au dovedit ca inteleg pericolele pe care le presupun curentele eurofobe, extremiste, nationaliste si populiste.

Este un moment potrivit sa continuam sa gasim solutii pentru apararea democratiei, a statului de drept, a valorilor europene, iar aceste lucruri consider ca sunt posibile prin educatie.

Avem datoria de a lasa generatiilor viitoare o traditie in implicarea civica la toate nivelurile societatii. In acest sens, educatia este cel mai sigur si cel mai la indemana instrument pe care il are societatea.

Cetatenii europeni trebuie sa fie si pe mai departe atenti si pregatiti sa sanctioneze imediat derapajele, abuzurile si actiunile care nu sunt in concordanta cu valorile si regulile europene.

Iohannis: Rezultatele din 26 mai au confirmat ca lucrurile se pot schimba in timp

Rezultatele din 26 mai au confirmat ca lucrurile se pot schimba in timp, in mai bine, insa doar cu o implicare larga din partea cetatenilor. Si ma astept ca cetatenii sa se implice si in continuare!

Ii indemn sa aiba asteptari de la cei pe care i-au ales sa ii reprezinte in Parlamentul European, sa ii urmareasca si sa reactioneze imediat la orice actiune care contravine valorilor asumate si angajamentelor luate.

In acelasi timp, ma astept ca intreaga societate romaneasca sa se implice, astfel incat politicienii sa nu poata ignora rezultatul de la referendum, iar acesta sa fie pus in practica imediat.

De asemenea, rezultatele acestor alegeri obliga Guvernul sa nu mai ignore ori sa puna la indoiala recomandarile Comisiei Europene din cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare in domeniul justitiei si luptei impotriva coruptiei, ale Comisiei de la Venetia, ale institutiilor si organismelor europene si internationale de profil", a transmis seful statului, potrivit Administratiei Prezidentiale.