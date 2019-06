Presedintele Senatului Calin Popescu-Tariceanu a facut o gafa in timpul dezbaterilor privind cererea DNA de ridicare a imunitatii sale parlamentare, sustinand ca in aproape 30 de ani de cans este in politica nu a facut "niciodata vreo fapta legala".



"In cei aproape 30 de ani de cand sunt in politica, am fost pe rand deputat, ministru, prim ministru, presedinte al Senatului si nu am facut niciodata vreo fapta legala.

Ceea ce vrea DNA astazi sa faca nu este sa ma trimita in fata unei instante, pentru ca ei stiu ca nu au dovezi in acest sens, ci sa puna o pata pe intreaga mea cariera politica", a spus Tariceanu in timp ce isi apara nevinovatia, potrivit hotnews.ro.

Gafa apare la minutul 52.