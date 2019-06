Lia Olguta Vasilescu a reactionat dupa ce liderul PNL Ludovic Orban a declarat ca nu i se pare normal ca toti angajatii din sectorul pubic sa beneficieze de vouchere de vacanta.



"Ludovic Orban recidiveaza:

'Nu mi se pare normal ca toti angajatii din sectorul public sa beneficieze de vouchere de vacanta...'

Asa este, Ludovic! Eu propun sa le dea doar celor care au votat cu PNL, ca ei voteaza si cu Iohannis si doar ei merita in vacanta...", a scris Olguta Vasilescu pe Facebook.

Orban: Nu mi se pare normal ca toti angajatii din sectorul public sa beneficieze de vouchere de vacanta

"N-am nimic cu cei care lucreaza in IT. Ceea ce am spus a fost legat de modul in care PSD gandeste politicile creand privilegii pentru unii din dorinta de a-si dezvolta un electorat captiv. Am mai dat si alte exemple. Va dau numai un exemplu, voucherele de vacanta. Nu mi se pare normal ca toti angajatii din sectorul public sa beneficieze de vouchere de vacanta, in timp ce angajatii din mediul privat sa beneficieze de vouchere de vacanta numai daca doreste compania. Din acest motiv, noi avem o propunere tot pentru eliminarea discriminarii, permitand companiile sa deduca costul cu acordarea voucherelor de vacanta, astfel incat sa permitem egalitatea de tratament intre cei care lucreaza in mediul privat si cei care lucreaza in sectorul public", a spus Orban, citat de stiripesurse.ro.