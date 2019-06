Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat, marti, prelungirea delegarii Laurei Codruta Kovesi in functia pe care o ocupa la Parchetul General, au declarat, pentru Agerpres , surse din CSM.

Pe ordinea de zi a Sectiei pentru procurori din cadrul CSM s-a aflat un punct referitor la prelungirea delegarii in functii de conducere si in functii de executie in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a mai multor procurori, printre care si Kovesi.

Fosta sefa a DNA Laura Codruta Kovesi a fost delegata, pe 11 iulie 2018, de catre procurorul general de la acea vreme, Augustin Lazar, in functia de procuror la Serviciul de indrumare si control din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

"Urmare a deciziei Sectiei de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la continuarea activitatii doamnei Laura Codruta Kovesi dupa revocarea din functia de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, domnul Augustin Lazar, prin Ordinul nr. 1412 din data de 11 iulie, a dispus delegarea acesteia in functia de procuror la Serviciul de indrumare si control din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie incepand cu data de 11 iulie", preciza Parchetul General.

Kovesi are atributii privind implementarea la nivelul Ministerului Public a Strategiei Nationale Anticoruptie pentru perioada 2016 - 2020.