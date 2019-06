Actorul Florin Calinescu sustine ca in cazul in care ar fi in PSD, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ar fi fost "livrat judecatii".



"Ca sa inteleaga toti raspan dacii astia, ajutati de presaaaaa, ca acum am filmul trebii, ca daca as fi in PSD, astazi gunoiul de Tariceanu era livrat judecatii. Faptul ca un PSD muribund isi da duhul cu un cadavru in brate (sub cinci la suta), ar trebui sa certifice cat sunt eu de inscris la morga lor. Serban Nicolae brancardier", a scris Florin Calinescu pe Facebook.

Te-ar putea interesa si:

Mai multe despre PSD, inscriere, Florin Calinescu

Vrei sa fii la curent cu cele mai importante stiri?

Urmareste-ne si pe Facebook ×