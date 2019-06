Fostul deputat exclus din PSD Ninel Peia a anuntat ca va candida la alegerile prezidentiale, din partea Partidului Neamul Romanesc



"Consiliul Fondatorilor Nationali si Organizatiile Teritoriale Consacrate au hotarat consensual sa nominalize pe domnul Ninel PEIA, presedinte fondator, drept candidat desemnat al Partidului Neamul Romanesc in competitia electorala pentru demnitatea suprema de Presedinte al Romaniei.

Astfel, prin decizia luata dam un raspuns limpede societatii romanesti, in general, membrilor si simpatizantilor partidului, in special, referitor la angajarea radicala si fara echivoc a Partidului Neamul Romanesc in continutul profund si reformator al politicii nationale (...).

Convinsi ca lupta pentru recuperarea Demnitatii Nationale, refacerea Unitatii Neamului Romanesc in teritorialitatea sa legitima, asezarea vietii noastre pe temeiul Bunatatii Crestine, Binelui Comun si Dreptatii Sociale si Juridice, revenirea la Cultul Muncii Cinstite si Inteligente ca sursa de prosperitate individuala si propasire colectiva, dar mai ales asigurarea Starii de pace pentru Natiune, va fi una grea si anevoioasa, cerem sprijinul entuziast al intregii romanitati, al celor care inteleg pericolul decaderii noastre si s-au saturat de fagaduinte desarte si asteptari mutilate de decenii de o clasa politica oligarhica, opresoare si ostila Neamului Romanesc, dar profund servila intereselor strainatatii, de evidenta factura coloniala.

Decizia noastra este deplin logica si vine in intampinarea asteptarilor indreptatite ale romanilor de a fi reprezentati si condusi de Oameni cu Credinta si Dragoste de Tara , implinind in fapt visurile de libertate, unitate, prosperitate, dreptate si echitate, reiterate adesea in lunga noastra istorie", se arata intr-un comunicat transmis pe pagina de Facebook a formatiunii Partidul Neamul Romanesc