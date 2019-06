Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti, ca este necesara eliminarea ordonantelor de urgenta, cu exceptia situatiilor de razboi si calamitati naturale.



"Noi, ceea ce am sustinut si inainte de referendum si in timpul campaniei, si in ziua votului vom sustine si in continuare: e nevoie de revizuirea Constitutiei si, bineinteles, la ordonantele de urgenta noi credem ca trebuie sa fim mai curajosi si sa facem un pas mai hotarat si sa eliminam institutia ordonantelor de urgenta din Constitutie si lasam doar pentru caz de razboi si calamitati naturale. In rest, trebuie sa redam Parlamentului aceasta functie de legiferare, pentru ca Parlamentul este cel care legifereaza, nu Guvernul. Si daca redam aceasta functie Parlamentului, poate reusim - in timp, nu de la o zi la alta - sa redam si credibilitatea Parlamentului, care in ultima perioada, din varii motive, a avut de suferit.

Din punctul nostru de vedere, cea mai buna varianta ar fi o noua Constitutie, asta spunem de ani de zile, decat sa facem revizuiri pe ici, pe colo. Vom spune si acest lucru, dar, sigur, nimeni nu are garantia ca exista majoritate si ca exista posibilitatea de a scrie o noua Constiutie, care, din punctul nostru de vedere, ar fi varianta cea mai buna. Aceste lucruri le vom sustine la Cotroceni", a spus Kelemen Hunor, potrivit Hotnews.ro.