Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, luni, dupa ce a fost respinsa cererea de incepere a urmaririi penale pe numele sau, ca in prezent nu mai este o optiune candidatura sa pentru alegerile prezidentiale.



"In acest moment candidatura la prezidentiale nu intra in discutie in ceea ce ma priveste. Pentru mine nu este o optiune pe care in momentul de fata sa o analizez", a declarat Calin Popescu Tariceanu, raspunzand unei intrebari adresate de un reporter Digi24.

Tariceanu declarase in luna aprilie ca este pregatit sa isi asume candidatura la Presedintie, dar ca decizia urma sa fie luata in cadrul coalitiei de guvernare.