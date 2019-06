Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, considera ca este necesara o revizuire profunda a Constitutiei, pentru a elimina blocajele si crizele politice si pentru a o adapta la noile realitati sociale.



"Avem nevoie de o revizuire profunda a Constitutiei Romaniei pentru a elimina blocajele si crizele politice si pentru a adapta Legea Fundamentala la noile realitati sociale!

Ultima data cand am revizuit Constitutia a fost in 2003 - de atunci Romania s-a schimbat si am acumulat toti experiente (pozitive si negative). Este o greseala sa ne limitam doar la modificarile rezultate din Referendumul din 26 Mai.

Exista deja un text de revizuire lucrat de Comisia speciala in 2013 si verificat de Curtea Constitutionala si Comisia de la Venetia - plecand de la acel text si adaugand ce a mai aparut intre timp putem sa modernizam Constitutia Romaniei pentru viitorii 15-20 de ani!

ProRomania este un proiect politic pe termen lung - trebuie sa gandim si sa actionam pentru viitorul Romaniei!", a scris Victor Ponta pe Facebook.