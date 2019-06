Fostul social-democrat Alexandru Andrei a anuntat, pe Facebook, ca va activa in cadrul grupului deputatilor PNL.



"Din respect fata de giurgiuveni vreau sa anunt public ca incepand de astazi, 3 iunie, voi activa ca deputat al grupului parlamentar al Partidului National Liberal. Nu am facut aceasta miscare politica in urma unor calcule politicianiste, nu sunt un oportunist.

Sunt un politician vertical, mi-am dat demisia din PSD de acum cateva luni pentru ca mi-am dat seama de atunci ca linia masurilor adoptate de partid nu mai coincide cu mandatul care mi-a fost incredintat de giurgiuveni, prin votul lor, din 2016.

Si rezultatul alegerilor din data de 26 mai, voturile majoritatii romanilor, mi-au aratat ca am avut dreptate. PNL are in acest moment cea mai buna echipa si eu ma alatur celor care au solutii reale si viabile pentru romani, pentru Romania! Totodata, rezultatul obtinut de PNL imi dovedeste ca este singurul partid care poate bate PSD, acelasi PSD care a facut din judetul Giurgiu propria feuda, ca si cum, noi restul, nu avem niciun cuvant de spus. Le vom dovedi ca nu este asa! Giurgiul nu este feuda PSD-ului, a lui Badalau sau a oricarui alt politician! Este al cetatenilor!

Va multumesc pentru sprijinul acordat, pentru increderea voastra. Va invit sa imi fiti alaturi si pe viitor! Impreuna punem Giurgiul in primul rand, Romania in primul rand", a scris Alexandru Andrei pe Facebook.