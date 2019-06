Deputatul PSD, Serban Nicolae, a declarat ca si-a dorit sa candideze pentru sefia PSD inca din 2015, cand a fost ales Liviu Dragnea.



"Toata campania cum ca noi, de doi ani jumatate, modificam legile ca sa scape Dragnea, s-a dovedit a fi o minciuna. Banuiesc ca toti cei care au cazut in capcana asta s-au lamurit ca Dragnea nu a scapat in ciuda modificarilor noastre si mai ales ca nu aveau nicio legatura. Nimic din ceea ce am modificat nu a aratat ca vreun pesedist a facut vreo comanda, manipulare in justitie. Nu avem cum sa nu continuam lupta cu abuzurile.

Eu am vrut sa candidez inca din 2015 pentru functia de presedinte, cand a fost ales Liviu Dragnea. Daca vor considera colegii ca sunt potrivit...", a spus Serban Nicolae, prezent in emisiunea lui Victor Ciutacu, de la Romania TV, citat de Dcnews.