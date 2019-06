Senatul a respins, luni, cu 71 de voturi impotriva cererea DNA de incuviintare a urmaririi penale in cazul presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu.



Cererea DNA a fost respinsa, 38 voturi pentru, 71 impotriva, scrie Hotnews.ro.

Din decembrie anul trecut, Biroul permanent a decis in mai multe randuri prelungirea termenului pentru intocmirea raportului in cazul acestei solicitari, invocand ca senatorii au nevoie de timp pentru studierea dosarului. Procurorii spun ca Tariceanu ar fi primit indirect, in perioada 2007 - 2008, cand era premier, foloase materiale de aproximativ 800.000 de dolari de la o firma austriaca.