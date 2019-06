Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca pregateste un proiect de relansare a PNL in Bucuresti.



"Eu am fost imputernicit ca in termen de doua saptamani sa prezint o propunere de reconstructie a PNL Bucuresti si o propunere de presedinte atat la nivel de Bucuresti, cat si la nivelul sectoarelor. Pana nu iau o decizie, as prefera sa nu fac niciun fel de comentariu. In perioada care va urma, voi face o analiza pe fiecare sector. De asemenea, voi avea o intalnire cu toti membrii partidului din fiecare sector. Voi incerca sa identific posibile solutii si, de asemenea, voi pregati un proiect de relansare a PNL in Bucuresti", a afirmat Orban la Realitatea TV, citat de Stiripesurse.ro.

Biroul Politic National al PNL a decis, luni, dizolvarea conducerilor organizatiei PNL Bucuresti si a celor sase organizatii de sector. Decizia a fost luata ca urmare a rezultatelor de la alegerile europarlamentare.