Marian Oprisan, presedintele Consiliului Judetean Vrancea, multumeste Guvernului pentru adoptarea ordonantei de urgenta prin care se reintroduce votul uninominal pentru presedintii de consilii judetene.



"Multumesc Guvernului Romaniei pentru ca sustine cu adevarat reforma in administratia locala si a fost de acord cu cererea presedintilor consiliilor judetene de a fi reintrodus votul uninominal.

Prin aprobarea, in Sedinta de Guvern de luni, 3 iunie 2019, a Ordonantei de Urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr.215/2001 si a Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali, Guvernul Romaniei da curs solicitarii legitime a presedintilor consiliilor judetene care au cerut «alegerea presedintelui consiliului judetean prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat».

Oprisan: Revenim la normalitate!

Prin introducerea votului uninominal, presedintii consiliilor judetene se intorc la cetateni. Votul uninominal este singura modalitate prin care un om politic – fie el primar, presedinte de consiliu judetean sau presedinte al Romaniei - poate fi responsabilizat in fata celor care il aleg! In acest moment un presedinte de consiliu judetean este ales anacronic, in mod indirect, de catre consilierii judeteni. Acest mod de a alege un presedinte de consiliu judetean nu reprezinta, de fiecare data, vointa cetatenilor dintr-un judet. Afirm acest lucru pentru ca au fost cazuri cand votul consilierilor judeteni a fost dat ca urmare a unei intelegeri netransparente. Prin votul uninominal, astfel de practici sunt eliminate. Tin sa multumesc Primului-Ministru Viorica Dancila, Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, dar si Ministerului Justitiei pentru initierea actului normativ aprobat.

Fac precizarea ca la sfarsitul lunii mai, presedintii consiliilor judetene au hotarat, cu majoritate de voturi, in cadrul Adunarii Generale a UNCJR sustinerea alegerii presedintelui prin vot uninominal si m-au mandatat sa fac toate demersurile necesare in vederea ducerii la indeplinire a hotararii", a scris Marian Oprisan pe Facebook.