Purtatorul de cuvant al presedintelui Romaniei, Madalina Dobrovolschi, a sustinut, luni, ca social-democratii nu mai pot "pacali" pe nimeni ca sunt bine intentionati si interesati in a respecta vointa cetatenilor, referindu-se la intentia de elaborare a unui proiect de revizuire a Constitutiei pentru punerea in aplicare a rezultatului referendumului din 26 mai.



"In legatura cu intentiile manifestate deja de catre presedintele Camerei Deputatilor conform carora PSD urmeaza sa elaboreze un proiect de revizuire a Constitutiei pentru punerea in aplicare a rezultatului referendumului, presedintele Romaniei considera ca PSD-istii, oricat ar incerca sa-si spele imaginea, nu mai pot pacali pe nimeni ca sunt bine intentionati si interesati in a respecta vointa cetatenilor. Sa fie oare o simpla coincidenta ca, imediat dupa ce presedintele Klaus Iohannis a chemat partidele la consultari la Cotroceni, PSD este foarte grabit sa defileze public cu aceasta initiativa de revizuire a Constitutiei?", a declarat Dobrovolschi, la Palatul Cotroceni.

Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a anuntat luni, la inceputul sedintei Biroului permanent, ca urmeaza sa fie elaborat un proiect de revizuire a Constitutiei pentru punerea in aplicare a rezultatului referendumului din 26 mai.

In sedinta Bp, deputatul USR Silviu Dehelean a ridicat problema urgentarii intocmirii unui raport la Comisia juridica privind initiativa cetateneasca "Fara penali in functii publice".

"Saptamana trecuta am decis sa trimitem o scrisoare catre Comisia juridica pentru adoptarea unui raport pe proiectul referitor la initiativa cetateneasca de revizuire a Constitutiei si am vrut sa ma asigur ca se va face acest lucru", a spus Dehelean.

"Cred ca astazi vom avea un proiect de revizuire a Constitutiei pe tema referendumului", a afirmat Ciolacu.