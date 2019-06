Premierul roman, Viorica Dancila, a declarat ca va abandona reformele judiciare controversate, semnaland o schimbare de directie pentru Partidul Social Democrat (PSD) dupa ce liderul acestuia a fost inchis saptamana trecuta, scrie luni politico.eu.



Publicatia aminteste ca, sub conducerea lui Liviu Dragnea, ''liderul de facto al Romaniei'', social-democratii din guvernul Dancila au impus o serie de schimbari in domeniul justitiei, care au fost intampinate cu proteste stradale si au atras mustrari din partea Comisiei Europene, precum si a ambasadelor unor tari occidentale la Bucuresti, care au avertizat ca respectivele masuri ar putea duce la un recul in lupta impotriva coruptiei la nivel inalt.

Dar opinia populara s-a opus acestor reforme: partidul s-a confruntat cu o infrangere in alegerile pentru Parlamentul European, iar majoritatea romanilor au votat intr-un referendum consultativ impotriva modificarii legilor justitiei prin ordonante de urgenta, precum si pentru interzicerea amnistiei si gratierii pentru infractiuni de coruptie.

A doua zi dupa aceste voturi, Dragnea a fost condamnat la trei ani si jumatate de inchisoare cu executare intr-un dosar referitor la angajari fictive pentru membri ai partidului, iar Dancila - vazuta candva ca fiind loiala lui Dragnea - a preluat conducerea interimara, aminteste publicatia.

Dancila: Tema justitiei nu mai exista pe agenda guvernului

Intr-un interviu telefonic pentru Politico, Dancila declara acum ca intentioneaza sa aseze PSD pe o cale noua.

"Acest subiect a facut mult rau partidului si a polarizat societatea noastra", a afirmat Dancila. "Vreau ca PSD sa devina un partid de echilibru si, de acum inainte, tema justitiei nu mai exista pe agenda guvernului, ci ne vom concentra pe domenii de interes care reprezinta o prioritate pentru oameni, cum ar fi sanatatea, educatia si infrastructura", a adaugat ea.

PSD ceruse, de exemplu, adoptarea unei ordonante de urgenta privind Codul Penal, menita sa reduca termenul de prescriptie pentru mai multe infractiuni, spunand ca este necesara adaptarea codului la o decizie a Curtii Constitutionale. Dar criticii au sustinut ca de aceasta modificare va profita Dragnea.

"Nu as putea spune ca aceasta agenda a fost legata doar de domnul Dragnea. Au fost multe probleme care au aparut in spatiul public privind actiuni impotriva unor persoane care s-au dovedit a fi nevinovate", a spus Dancila despre reformele judiciare.

Ea a adaugat ca, desi ar trebui sa existe o dezbatere despre sistemul de justitie din Romania, PSD poate ca a impins aceasta discutie prea departe.

Dancila: Politicienii nu ar trebui sa intervina in sistemul de justitie

"Cred ca politicienii nu ar trebui sa intervina in sistemul de justitie", a spus sefa guvernului roman in interviul din care Politico a publicat luni extrase.

Dancila, al treilea prim-ministru PSD de la revenirea la putere a partidului in ianuarie 2017, era europarlamentar cand Dragnea a ales-o pentru aceasta functie. Intrebata daca acum il tradeaza pe Dragnea dand partidului o noua orientare, ea a spus ca nu se poate vorbi despre tradare si a laudat experienta pe care i-a adus-o acest post, scrie Agerpres.

"Sunt membru al PSD timp de 23 de ani. Am inceput prin a fi simplu membru, am devenit apoi presedinte al unei organizatii locale de partid, consilier local si apoi noua ani deputat european".

Potrivit Politico, Dancila doreste sa remedieze relatiile deteriorate cu Bruxellesul, unde merge luni, pentru doua zile, pentru a incerca sa atenueze tensiunile provocate de reforma justitiei atat cu Comisia Europeana, cat si cu Partidul Socialistilor Europeni (PES). Ea urmeaza sa se intalneasca cu prim-vicepresedintele CE, Frans Timmermans, care i-a scris o scrisoare in luna mai, amenintand ca va lua masuri impotriva Romaniei, inclusiv suspendarea drepturilor de vot in cadrul Consiliului European ca urmare a schimbarilor din sistemul judiciar. Dancila se va intalni, de asemenea, cu presedintele PES, Serghei Stanisev, pentru a discuta despre o potentiala relansare a relatiilor dupa ce PES a inghetat legaturile cu partidul roman in aprilie pe fondul ingrijorarilor privind statul de drept.

Dancila: Este important sa revenim la normal

"Cred ca este important sa revenim la normal, iar aceasta inseamna apartenenta la PES", a spus Dancila.

Ea a adaugat ca este increzatoare ca poate remedia relatia cu familia socialista europeana, care a fost afectata si de lipsa de dialog si de faptul ca Dragnea nu participa la numeroase reuniuni ale PES de la Bruxelles.

Dancila doreste, de asemenea, ca parlamentarii partidului sa poata decide singuri cum sa voteze asupra diferitelor chestiuni, pe baza intereselor alegatorilor lor, mai degraba decat sa urmeze ordinele liderului partidului.

"Ne vom concentra pe integritate, meritocratie si transparenta. Cred ca vom reusi si cred ca PSD va reveni la integritate. (...) Vreau sa vad o schimbare, sa aduc democratia in partid si sa facem ceea ce cetatenii doresc sa facem", a declarat ea.

Dar, avand in vedere ca partidul trebuie sa aleaga oficial un nou lider in aceasta vara, este neclar cat de mult va fi capabila Dancila sa puna in aplicare din noua sa agenda daca nu ajunge la conducerea partidului. Dancila a declarat ca nu a decis inca daca va candida si multi alti membri isi disputa acum presedintia partidului, conchide Politico.