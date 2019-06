Comisia juridica si cea pentru administratie publica vor intocmi un raport referitor la mai multe initiative depuse in Parlament privind votul prin corespondenta, votul electronic, aceasta reglementare urmand sa fie adoptata pana la sfarsitul sesiunii de plenul Camerei Deputatilor, a declarat, luni, secretarul Camerei Olguta Vasilescu.



"Am avut o solicitare din partea grupului PNL privind intocmirea raportului si includerea pe ordinea de zi a Camerei a propunerii legislative privind modificarea legii 288/2015 privind votul prin corespondenta, votul electronic. Am constatat ca sunt mai multe grupuri care doresc sa initieze o propunere legislativa in acest sens, motiv pentru care toate aceste initiative vor merge la comisiile juridica si de administratie si acolo va fi decisa forma finala a raportului care va fi supusa dezbaterii plenului", a precizat Olguta Vasilescu, dupa sedinta Biroului permanent, potivit Digi24.

Potrivit acesteia, sunt depuse patru proiecte pe aceasta tema si este posibil ca si PSD sa vina cu un astfel de proiect.

"Raportul urmeaza sa fie transmis si aprobat de plenul Camerei Deputatilor pana la sfarsitul sesiunii parlamentare.(...) Ne dorim ca acesta sa fie aplicat si la alegerile prezidentiale", a mai spus Vasilescu.