Partidul fostului presedinte Traian Basescu il catalogheaza pe Ponta ca fiind "un mitoman patologic", care a tinut "cu tot dinadinsul" sa isi confirme renumele de "Pinocchio".



"Ponta este calul troian al PSD in interiorul Opozitiei. Parlamentarii sa voteze cu bilele la vedere motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila.

Mitomanul patologic Victor Ponta a tinut cu tot dinadinsul sa-si confirme renumele de „Pinocchio” prin declaratiile mincinoase cum ca Presedintele Traian Basescu si PMP nu isi doresc indepartarea Cabinetului Dancila, unul dintre cele mai incompetente guverne de dupa 1989. Prin astfel de afirmatii, liderul ProRomania dovedeste ca a fost infiltrat in opozitie pentru a incerca sa distruga sansele de promovare a motiunii de cenzura.

Ponta este calul troian din interiorul Opozitiei

Fostii PSD-isti care l-au urmat pe acesta in ProRomania dorindu-si sa ajunga sa controleze Guvernul Dancila, pentru ca mai apoi sa preia puterea in PSD. Victor Ponta este un personaj politic comparabil ca toxicitate cu Liviu Dragnea, fiind fata cealalta a monedei PSD.

Ipocrizia lui Victor Ponta este cu atat mai mare cu cat, in urma cu doar cateva zile, parlamentarii ProRomania, in frunte cu fostul Premier Tudose, au votat cot la cot cu PSD-istii instalarea lui Marcel Ciolacu in fruntea Camerei Deputatilor. Pe de o parte, pe motiv ca sangele apa nu se face. Pe de alta parte, ca rezultat al unui troc politic mizerabil in care Pinocchio si-a obtinut propriul grup parlamentar desi partidul sau nici nu exista la momentul alegerilor parlamentare din 2016.

PMP considera ca, in urma alegerilor din 26 mai, Guvernul Dancila nu mai are niciun fel de legitimitate pentru a continua sa conduca Romania. Parlamentarii Miscarii Populare vor vota in corpore si la vedere motiunea de cenzura pe care Opozitia urmeaza sa o prezinte. Cerem si celorlalte partide care vor sa se prezinte ca alternativa la PSD-ul lui Dancila sa procedeze la fel. Victor Ponta si ai sai sa nu se mai prezinte drept fete mari si sa faca bine sa voteze cu bilele la vedere in favoarea debarcarii acestui Guvern incompetent (...).