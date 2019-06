Deputatul Remus Borza, care a fost desemnat saptamana trecuta consilier onorific al premierului pe probleme economice, reforma si fiscalitate, a declarat pentru Agerpres ca s-a inscris luni in Partidul Social Democrat, fara a viza vreo functie, "in semn de solidaritate fata de un partid care a facut si lucruri bune pentru tara, si chiar nu merita sa fie infierat cu atata manie proletara".

"Confirm aceasta informatie. (...) Era firesc, odata ce am acceptat sa fiu consilierul onorific, neremunerat al premierului, sa incerc sa aduc o parte din expertiza mea economica, acumulata in vreo 25 de ani de activitate, sa o transfer si asupra partidului. Nu imi doresc nicio functie, nu o sa mai candidez pentru un nou mandat de parlamentar, nu vizez nicio functie de ministru sau membru al Cabinetului. O fac de o maniera absolut dezinteresata, o fac voluntar, neremunerat, e oarecum un sentiment de solidaritate fata de un partid care a facut si lucruri bune pentru tara, si chiar nu merita sa fie infierat cu atata manie proletara. E o campanie de demonizare si ostracizare a partidului pe care eu evident ca nu am agreat-o niciodata", a precizat Remus Borza.

El sustine ca "fiecare partid trebuie sa se ridice nu pe cadavrul adversarilor politici, ci sa vina cu strategii, cu proiecte de tara, cu lucruri bune pentru toti romanii".

"Ca sa iesim din situatia asta a confruntarii, a fatalismului, a intolerantei, trebuie sa invatam din pilda Sfantului Parinte (Papa Francisc - n.r.), a carui vizita a reprezentat un monument de spiritualitate, credinta, toleranta si dragoste. Toata ziua cu batul prin gard, in acest circ interminabil, acest razboi fratricid... Probabil ar fi bine sa ajungem la astfel de relatii, sa ne dam cu totii mana, sa ridicam punti care ne unesc, nu ziduri care despart. PSD are un vot popular, se va vedea si la motiunea de cenzura de saptamana asta, inca are majoritate, trebuie lasat sa guverneze. Sigur, el poate fi dat la o parte prin instrumente democratice - motiune de cenzura, alegeri anticipate sau alegeri la termen. Pana atunci, el trebuie incurajat sa livreze politici si strategii pentru 20 de milioane de romani si nu doar pentru cateva categorii socio-profesionale, el trebuie incurajat sa isi asume ce asteapta o natiune intreaga de vreo 30 de ani - si anume reforma, inclusiv reforma prin cultivarea meritocratiei si nu doar a mediocritatii, a competentei, valorii si integritatii, dar in primul rand reforma statului si a marilor sisteme publice - administratie, invatamant, sanatate", a detaliat Remus Borza.

Parlamentarul a subliniat ca s-a alaturat Executivului si pentru a "optimiza mai multe institutii care sunt hipergonflabile si hiper-remunerate", precum si pentru incurajarea investitiilor.

"Eu pentru asta m-am alaturat acestui efort al Executivului si al partidului aflat la guvernare. Tocmai incerc sa optimizez: sunt prea multe institutii hipergonflabile, hiper-remunerate, ar trebui si aici remunerarea sa tina cont de eficienta si de competenta, ar trebui sa mai reducem costurile in sectorul public si sa incurajam mai mult si sa finantam investitiile. Investitiile sunt cele care dau sustenabilitate cresterii economice. De asemenea, Guvernul trebuie sa manifeste deschidere spre dialog si conlucrare cu toate mediile economice - cu mediul bancar, cu mediul antreprenorial, trebuie sa sustina capitalul romanesc, clasa antreprenoriala romaneasca, sa fie partener al tuturor. Nu avem dusmani, nu avem inamici, cu totii trebuie sa conlucram spre binele comun", a punctat Borza.

El a aratat ca PSD si Guvernul nu sunt inamicii multinationalelor, dar a precizat ca toate firmele trebuie sa isi plateasca impozitele catre stat, argumentand ca marea amenintare la adresa securitatii nationale a tarii este evaziunea fiscala.

"Nu suntem inamicii multinationalelor, am manifestat deschidere, Romania este o tara prietenoasa, care a pus la dispozitie resurse umane, materiale. (...) Asta trebuie sa inteleaga si ei, in general toate firmele, ca trebuie sa isi plateasca si darile catre stat, pentru ca din impozitele noastre se finanteaza marile sisteme publice. Cand o sa ne obisnuim sa ne platim darile catre stat, atunci vom avea si drumuri, si autostrazi, si scoli, si spitale moderne. Romania este campioana, indiscutabil, la evaziune fiscala - 16 miliarde de euro anual -, asta inseamna vreo 15 autostrazi, ca sa dau un exemplu Pitesti - Sibiu, pe unde merge in fiecare saptamana presedintele tarii, sau 13 autostrazi pierde Romania in fiecare an. Asta este marea amenintare la adresa securitatii economice a Romaniei - evaziunea fiscala. Si aici evident ca trebuie sa intervin. Trebuie sa reformam si sa informatizam o institutie inca anacronica si ineficienta - ANAF, chiar daca e intr-un progres remarcabil in ceea ce priveste gradul de colectare, dar cu tot acest efort suntem pe ultimul loc in Europa in ceea ce priveste ponderea veniturilor bugetare in PIB. Sunt multe de facut, important e ca PSD, ca Guvernul sa realizeze care sunt aceste prioritati si, pana in ultimul moment de guvernare, el trebuie sa se achite de aceste datorii fata de tara", a afirmat consilierul premierului.