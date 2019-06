Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat luni, referitor la cazul politistului din Timis impuscat mortal, ca aspecte care tin de aceasta misiune sunt si vor fi verificate prin IGPR si, daca ceva nu a fost bine organizat sau nu a corespuns procedurii de interventie, se vor lua cele mai severe masuri.



"In acest moment, prioritatea pentru noi e sa-l identificam si sa-l gasim pe criminal. Va asigur ca toate celelalte aspecte care tin de procedura, de organizarea acestei misiuni sunt si vor fi verificate prin IGPR (...) si, daca ceva acolo nu a fost bine organizat sau nu a corespuns procedurii de interventie, se vor lua cele mai severe masuri", a spus Carmen Dan, la sediul MAI.

Ea a mentionat ca nu fuge de responsabilitate, dar nu ministrul este ''cel care ii dicteaza unui politist care pleaca in misiune'', scrie Agerpres.

"Eu nu ma scuz si nu fug de responsabilitate, dar cred ca nu crede nimeni ca ministrul este cel care ii dicteaza unui politist care pleaca in misiune. (...) Toti cei care au avut de organizat aceasta misiune si in urma verificarilor rezulta ca nu au organizat-o conform procedurii vor avea raspundere si isi vor asuma aceste responsabilitati. (...) Imi asum absolut tot ceea ce e de asumat. Am spus-o si o repet. Nu fug de raspundere", a adaugat Carmen Dan.

Ministrul a aratat ca, in 2 ani de zile, asa cum si-a asumat, s-au facut dotari ale fortelor MAI.

"In fiecare an, s-a pus in vedere ca alocarea bugetara pentru achizitionarea echipamentelor de interventie si a mijloacelor de mobilitate sa fie in conformitate cu solicitarile pe care le-am avut de la nivelul structurilor din teritoriu si de aceea spun ca toate aceste date le-am solicitat a fi centralizate pentru a va fi puse la dispozitie, pentru ca s-a tratat cu prioritate aceasta problema. Problema dotarii cu echipamente de interventie nu a fost niciodata o problema trecuta la capitolul diverse", a mai spus Carmen Dan.

Un politist de 43 de ani a fost impuscat mortal, duminica, pe raza localitatii timisene Izvin, in timp ce se afla intr-o misiune de prindere a unui talhar dat in urmarire nationala. Agresorul inarmat a fugit.