Liviu Plesoianu a reactionat dupa ce zece organizatii au solicitat senatorilor, prin intermediul unei scrisori, sa se respinga propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, initiata de deputatul PSD.



"Mult iubita si stimata "societate civila" e complet... SENILA! 10 ONG-uri ma cearta ca vreau sa introduc in legislatia... ONG-urilor un articol pe care ei il considera foarte periculos, dar pe care n-as avea cum sa-l introduc eu avand in vedere ca el deja exista, saracul, de... 19 ani, 4 luni si 4 zile! ...Doamne fereste!

10 ONG-uri cu denumiri simandicoase au hotarat ca e momentul sa ne arate ca sunt perfect SENILE. Intr-un moment de pauza mentala totala, o serie de asistabili intelectual au decis ca e inteligent sa ma certe pe motiv ca vreau sa adaug in lege un articol care – saracul de el si saracutii de ei – e deja in lege si e vechi de aproape... 20 de ani! Da, ati citit bine. Va rog sa va puneti centurile de siguranta! Urmeaza un impact frontal cu PROSTIA in starea ei pura...

Duminica, 2 iunie 2019, 10 ONG-uri (puteau fi 9 sau 11, dar nu mai dadea la fel de bine in titluri...) au trimis catre Senat si catre presa o scrisoare. In scrisoare, eminentele cenusii ale societatii civile romanesti, acesti vajnici luptatori pentru dreptate, libertate, democratie si, in general, pentru tot ce suna bine, se declara „consternati” de faptul ca a trecut de comisia juridica unul dintre proiectele mele legislative referitoare la ONG-uri. Este, evident, un „atac la societatea civila”, iar Plesoianu vrea sa „restranga spatiul de actiune civica si libertatile fundamentale ale cetatenilor”.

Buuun. Dar ce anume ii deranjeaza de fapt foarte mult pe cei cu capetele foarte mici? Iata ce scriu debusolatii din SOCIETATEA SENILA: „o prevedere precum dizolvarea organizatiei atunci cand aceasta urmareste “un alt scop decat cel pentru care s-a constituit”, presupune o evaluare subiectiva si lasa loc de abuz sau hartuire”.

Dragi asistabili intelectual din „cele 10 ONG-uri”, daca ati fi reusit sa va mobilizati mintal astfel incat sa va intrebuintati temporar neuronii solitari functionali, ati fi verificat mai intai cum arata de aproape... 20 de ani actul normativ care reglementeaza functionarea... ONG-urilor – adica exact functionarea voastra! Si ati fi constatat, dragi asistabili intelectual, ca actul normativ in baza caruia chiar voi functionati cuprinde exact acest text: „Asociatia se dizolva, prin hotarare judecatoreasca (...) c) cand asociatia urmareste un alt scop decat cel pentru care s-a constituit;”.

Oameni buni, realizati perfectiunea momentului, remarcabila stupiditate dezinhibata, grava cumpana a creierului, prostia cu grad ridicat de puritate!? Cu alte cuvinte, niste... ONG-uri ma cearta ca vreau sa introduc in legislatia... ONG-urilor un articol pe care il considera foarte periculos, dar care exista deja de aproape... 20 de ani! Cu alte cuvinte, de aproape 20 de ani, marile ONG-uri semnatare HABAR N-AU ce scrie in actul normativ in baza caruia chiar ele functioneaza! ...Doamne fereste!

Mai exact, avand in vedere ca Ordonanta cu privire la asociatii si fundatii a fost publicata in Monitorul Oficial in data de 31 ianuarie 2000, rezulta ca articolul pentru care ma cearta asistabilii intelectual de la SOCIETATEA SENILA e in vigoare de... 19 ani, 4 luni si 4 zile!

Cat de fragil intelectual si chiar pe alocuri plecat pe campii trebuie sa fii pentru a te revolta impotriva unei „modificari legislative” care, de fapt, nu e deloc o modificare, ci un fragment dintr-un act normativ vechi de aproape 20 ani!??

Va rog sa distribuiti, astfel incat sa afle cat mai multi romani care sunt cele 10 ONG-uri care nu-si cunosc propria legislatie, cea in baza careia functioneaza:

Centrul pentru Inovare Publica

CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publica

APADOR-CH, Asociatia pentru Apararea Drepturilor Omului in Romania, Comitetul Helsinki

Asociatia CIVICA

Centrul FILIA

Asociatia pentru Tehnologie si Internet ApTI

Asociatia Civica Militia Spirituala

Atlatszo Erdely Egyesulet/Asociatia Transilvania Transparenta

Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile

ActiveWatch", a scris Plesoianu pe Facebook.