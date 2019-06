Darius Valcov a demisionat luni din functia de consilier al premierului Viorica Dancila.



Potrivit unor surse guvernamentale, Viorica Dancila l-a chemat la o discutie. Dupa aceasta intalnire, Valcov a demisionat, scrie Mediafax.

Darius Valcov a fost condamnat anul trecut de Inalta Curte la opt ani de inchisoare cu executare in dosarul in care este acuzat de trafic de influenta. Decizia nu este definitiva. Darius Valcov a comis faptele de care este acuzat in perioada in care era primar al municipiului Slatina (Olt).

Valcov a fost vreme de opt ani primar al Slatinei din partea Partidului Democrat, iar din 2012, senator PSD. Din august pana in decembrie 2014 a fost ministru delegat pentru Buget, iar din decembrie 2014 pana in martie 2015 a fost ministru al Finantelor Publice in Guvernul Victor Ponta.